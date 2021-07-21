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Обов'язковий техогляд авто в Україні зніматимуть на відео

21 липня 2021 11:20

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

У Міністерстві внутрішніх справ придумали, як зробити процес більш прозорим. Остаточне рішення ще не прийнято

ТО хочуть повернути з 2022 року

ТО хочуть повернути з 2022 року / Фото: Сьогодні, Pixabay

В Україні, де вже з 2022 роки збираються повернути обов'язковий техогляд автомобілів, запропонували також ввести відеофіксацію цього процесу. Передбачається, що після перевірки водій отримуватиме протокол разом з відеозаписом техогляду.

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З такою ідеєю виступили в Міністерстві внутрішніх справ (МВС). Документ вже готують до винесення на розгляд Кабінету міністрів, повідомила асоціація "Укравтопром".

У МВС очікують, що такі правила посприяють об'єктивності і прозорості техоглядів.

Нагадаємо, повернення обов'язкового техогляду анонсували ще в кінці 2019 року. Тоді звертали увагу, що в Україні є тільки 500 об'єктів, які здійснюють ТО, а наприклад, в Польщі їх 1,5-2 тисячі.

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При цьому вже колишній міністр інфраструктури України Владислав Криклій пояснював, що обов'язковий техогляд – це вимога Європейського Союзу і зобов'язання України в рамках Угоди про асоціацію.

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