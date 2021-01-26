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В Україні хочуть повернути обов'язковий техогляд авто

26 січня, 14:18

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Вводити нові правила планують поступово, запевнив міністр Криклій

Обов'язковий технічний огляд транспортних засобів в Україні може стати обов'язковим вже з 2022 року, але вводити його планують поступово. Почнуть з переобладнаних автомобілів, які вперше ввозяться в країну. Зараз такі авто проходять сертифікацію.

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Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій в інтерв'ю "РБК-Україна".

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"Дотримання транспортних технічних вимог і контроль – важливі. Але це має бути м'яко, щоб не викликати негативну реакцію і опору населення. Тому що багато згадують Державтоінспекцію, коли там були суцільні черги і за якусь гривню все це продавалося", – сказав Криклій.

Він уточнив, що обов'язковий техогляд – це вимога Європейського Союзу, зобов'язання України в межах Угоди про асоціацію.

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Нагадаємо, повернення обов'язкового техогляду Криклій анонсував ще в кінці 2019 року. Тоді він звертав увагу, що в Україні є тільки 500 об'єктів, які здійснюють ТО, а наприклад, в Польщі їх 1,5-2 тисячі.

Як відомо, обов'язкові регулярні техогляди особистих транспортних засобів скасували ще в серпні 2011 року. Зараз їх зобов'язані проходити тільки вантажівки, таксі, автобуси і транспортні засоби, які перевозять небезпечні вантажі.

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авто техогляд Владислав Криклій
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