Обязательный техосмотр авто в Украине будут снимать на видео

В Министерстве внутренних дел придумали, как сделать процесс более прозрачным. Окончательное решение еще не принято

ТО хотят вернуть с 2022 года / Фото: Сегодня, Pixabay

В Украине, где уже с 2022 года собираются вернуть обязательный техосмотр автомобилей, предложили также ввести видеофиксацию этого процесса. Предполагается, что после проверки водитель будет получать протокол вместе с видеозаписью техосмотра.

Реклама

С такой идеей выступили в Министерстве внутренних дел (МВД). Документ уже готовят к вынесению на рассмотрение Кабинета министров, сообщила ассоциация "Укравтопром".

В МВД ожидают, что такие правила поспособствуют объективности и прозрачности техосмотров.

Обязательные регулярные техосмотры личных транспортных средств отменили еще в августе 2011 года. Сейчас их обязаны проходить только грузовики, такси, автобусы и транспортные средства, которые перевозят опасные грузы.

Напомним, возвращение обязательного техосмотра анонсировали еще в конце 2019 года. Тогда обращали внимание, что в Украине есть только 500 объектов, осуществляющих ТО, а например, в Польше их 1,5-2 тысячи.

Реклама

При этом уже бывший министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий объяснял, что обязательный техосмотр – это требование Европейского Союза и обязательство Украины в рамках Соглашения об ассоциации.