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Обязательный техосмотр авто в Украине будут снимать на видео

21 июля 2021 11:20

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

В Министерстве внутренних дел придумали, как сделать процесс более прозрачным. Окончательное решение еще не принято

ТО хотят вернуть с 2022 года

ТО хотят вернуть с 2022 года / Фото: Сегодня, Pixabay

В Украине, где уже с 2022 года собираются вернуть обязательный техосмотр автомобилей, предложили также ввести видеофиксацию этого процесса. Предполагается, что после проверки водитель будет получать протокол вместе с видеозаписью техосмотра.

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С такой идеей выступили в Министерстве внутренних дел (МВД). Документ уже готовят к вынесению на рассмотрение Кабинета министров, сообщила ассоциация "Укравтопром".

В МВД ожидают, что такие правила поспособствуют объективности и прозрачности техосмотров.

Напомним, возвращение обязательного техосмотра анонсировали еще в конце 2019 года. Тогда обращали внимание, что в Украине есть только 500 объектов, осуществляющих ТО, а например, в Польше их 1,5-2 тысячи.

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При этом уже бывший министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий объяснял, что обязательный техосмотр – это требование Европейского Союза и обязательство Украины в рамках Соглашения об ассоциации.

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