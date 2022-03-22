На заправках зник популярний вид бензину – що відбувається з цінами

Розповідаємо, що відбувається із цінами на різні види палива на українських заправках

Актуальні ціни на заправки 22 березня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні вкрай волатильними стали ціни на пальне. Уряд зробив багато кроків, щоб вони припинили своє зростання, а пальне в той же час не стало дефіцитним.

"Сьогодні" розповідають, які ціни на бензин встановили популярні мережі АЗС

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Вартість пального на заправках OKKO та WOG:

А-95+ – даних немає;

А-95 – 33,41 грн.;

А-92 – 33,41 грн.;

ДП – 37,04 грн;

Ціна на АЗС "Укрнафта":

А-95+ – даних немає;

А-95 – 33,00 грн.;

А-92 – 32,00 грн.;

ДП – 35,00 грн;

Ціна на АЗС Shell:

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А-95+ – немає даних;

А-95 – 33,41 грн.;

А-92 – 33,31 грн.;

ДП – 37,04 грн;

Ціна на АЗС UPG:

А-95+ – немає даних;

А-95 – 33,40 грн.;

А-92 – 33,29 грн.;

ДП – 37,00 грн;

Можна побачити, що на всіх заправках немає даних щодо ціни на бензин А-95+, також відсутні дані про вартість газу.

Це може означати, що ці види палива опинилися в дефіциті і відсутні на заправних станціях.

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Що буде із цінами найближчим часом?

Заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев у коментарі "Сегодня" заявив, що з квітня бензин та дизпаливо знову почнуть дорожчати.

На думку експерта, зростання цін відбудеться за рахунок логістики та становитиме приблизно 2 грн/л.

Рябцев розповів, що Кабмін вніс зміну до ухвали про регулювання цін, збільшивши транспортні витрати з 27 до 50 дол.

"Сьогодні" також писали, що в Україні запровадили нова заборона для водіїв і розповідали, чи чекає на країну дефіцит палива.