На заправках зник популярний вид бензину – що відбувається з цінами

В Україні вкрай волатильними стали ціни на пальне. Уряд зробив багато кроків, щоб вони припинили своє зростання, а пальне в той же час не стало дефіцитним.
"Сьогодні" розповідають, які ціни на бензин встановили популярні мережі АЗС
Вартість пального на заправках OKKO та WOG:
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- А-95+ – даних немає;
- А-95 – 33,41 грн.;
- А-92 – 33,41 грн.;
- ДП – 37,04 грн;
Ціна на АЗС "Укрнафта":
- А-95+ – даних немає;
- А-95 – 33,00 грн.;
- А-92 – 32,00 грн.;
- ДП – 35,00 грн;
Ціна на АЗС Shell:
- А-95+ – немає даних;
- А-95 – 33,41 грн.;
- А-92 – 33,31 грн.;
- ДП – 37,04 грн;
Ціна на АЗС UPG:
- А-95+ – немає даних;
- А-95 – 33,40 грн.;
- А-92 – 33,29 грн.;
- ДП – 37,00 грн;
Можна побачити, що на всіх заправках немає даних щодо ціни на бензин А-95+, також відсутні дані про вартість газу.
Це може означати, що ці види палива опинилися в дефіциті і відсутні на заправних станціях.
Що буде із цінами найближчим часом?
Заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев у коментарі "Сегодня" заявив, що з квітня бензин та дизпаливо знову почнуть дорожчати.
На думку експерта, зростання цін відбудеться за рахунок логістики та становитиме приблизно 2 грн/л.
Рябцев розповів, що Кабмін вніс зміну до ухвали про регулювання цін, збільшивши транспортні витрати з 27 до 50 дол.
"Сьогодні" також писали, що в Україні запровадили нова заборона для водіїв і розповідали, чи чекає на країну дефіцит палива.