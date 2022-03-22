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На заправках зник популярний вид бензину – що відбувається з цінами

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22 березня, 17:07
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Розповідаємо, що відбувається із цінами на різні види палива на українських заправках
Актуальні ціни на заправки 22 березня
Актуальні ціни на заправки 22 березня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні вкрай волатильними стали ціни на пальне. Уряд зробив багато кроків, щоб вони припинили своє зростання, а пальне в той же час не стало дефіцитним.

"Сьогодні" розповідають, які ціни на бензин встановили популярні мережі АЗС

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Вартість пального на заправках OKKO та WOG:

  • А-95+ – даних немає;
  • А-95 – 33,41 грн.;
  • А-92 – 33,41 грн.;
  • ДП – 37,04 грн;

Ціна на АЗС "Укрнафта":

  • А-95+ – даних немає;
  • А-95 – 33,00 грн.;
  • А-92 – 32,00 грн.;
  • ДП – 35,00 грн;

Ціна на АЗС Shell:

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  • А-95+ – немає даних;
  • А-95 – 33,41 грн.;
  • А-92 – 33,31 грн.;
  • ДП – 37,04 грн;

Ціна на АЗС UPG:

  • А-95+ – немає даних;
  • А-95 – 33,40 грн.;
  • А-92 – 33,29 грн.;
  • ДП – 37,00 грн;

Можна побачити, що на всіх заправках немає даних щодо ціни на бензин А-95+, також відсутні дані про вартість газу.

Це може означати, що ці види палива опинилися в дефіциті і відсутні на заправних станціях.

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Що буде із цінами найближчим часом?

Заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев у коментарі "Сегодня" заявив, що з квітня бензин та дизпаливо знову почнуть дорожчати.

На думку експерта, зростання цін відбудеться за рахунок логістики та становитиме приблизно 2 грн/л.

Рябцев розповів, що Кабмін вніс зміну до ухвали про регулювання цін, збільшивши транспортні витрати з 27 до 50 дол.

"Сьогодні" також писали, що в Україні запровадили нова заборона для водіїв і розповідали, чи чекає на країну дефіцит палива.

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