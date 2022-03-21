Для водіїв в Україні запровадили нову заборону – чого не можна робити на дорозі

Розповідаємо, які нововведення мають враховувати українські водії, пересуваючись по країні

Для безпеки даних запровадили нову заборону у всіх областях / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Українським водіям заборонили використовувати відеореєстратори, щоб уникнути розголошення інформації про переміщення та хід виконання завдань сил оборони, яка може якось допомогти противнику.

Про це заявив керівник Управління у зв'язках із громадськістю ЗСУ Богдан Сеник "Українській правді".

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За його словами, на такий крок довелося піти у рамках кампанії безпеки даних про дії українських військових та сил ТРО. Сеник зазначив, що застереження діє для всіх регіонів України.

Заборона стосується реєстраторів в авто та мото транспорті, заборонені також фото та відеозйомка:

доріг загального користування;

об'єктів загального призначення;

об'єктів інфраструктури;

блокпостів;

укріплень;

розташування, зосередження чи переміщення військових частин (підрозділів) сил оборони.

Ціни на пальне

В Україні різко знизилися ціни на бензин та дизельне пальне після зниження ставки ПДВ з 20% до 7%, а також дозволи на продаж пального Євро 3 та Євро 4, якість яких дещо нижча за дозволені раніше види.

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19 березня на заправках WOG та ОККО бензини марки А-95 та А-92 подешевшали на 9,68-10,10 грн/л до 33,32-33,42 грн/л, а ціни на дизельне пальне впали на 7,85 грн/л – до 37,05 грн/л.

Ми також розповідали, скільки коштує пальне у різних країнах ЄС і писали, скільки для українців коштуватиме паркування та оренда автомобілів у Польщі.