Як анулювати штраф у "листі щастя" за порушення, якого не було (відео)

Ситуація, коли на двох машинах однакові номери – не рідкість

МВС виписало штраф за порушення, якого не було. До редакції новин "Сьогодні" звернувся чоловік, який отримав два "листи щастя" за правопорушення, яких не скоював. Виявилося, що хтось на іншій машині, але з його номерами, ганяє дорогами! Хто порушник і як анулювати штрафи, виписані системою відеофіксації?

Реклама

Про це для новин "Сьогодні" з'ясовував Артем Джепко.

Той вечір п’ятниці потерпілий Максим Старухін пам'ятатиме довго. Тоді пів життя промайнуло перед очима. Зателефонувала дружина і повідомила: машину викрали з платної стоянки на закритій території, хоча на авто стоїть хороша протиугонна система.

Начебто його "японець" щойно промчав Північним мостом у бік Правого берега, і камери це зафіксували. Перевищення швидкості на 29 кілометрів і штраф – 250 гривень. За день ситуація повторилася: цього разу гонщик уже летів у бік Одеси – з перевищенням майже на 100 кілометрів на годину.

"Спершу був шок. Спочатку була інформація, що начебто наша машина десь їздить, коли я вже побачив фотографію, коли зрозумів, що це не наша машина, то трохи було легше, але була трохи злість, що можна вчепити "ліві" номери і їздити безкарно", – розповідає Максим.

Машини – різні. Тут навіть не треба бути експертом. Та Максим все одно побоюється, що надалі правопорушення можуть бути гіршими.

"Людина може скоїти більш серйозніше правопорушення: когось збити, пограбувати, вбити, вчинити більш кримінальні дії, що завгодно", – висловлює побоювання Максим.

Реклама

Читайте також: В Україні підвищили штрафи на дорогах. Скільки заплатимо за порушення ПДР і чи допоможе це

Як таке можливо, що однакові номери на двох машинах? Автомобільний експерт Сергій Цибульський переконує – дивуватись немає з чого. У нашій країні вже дуже давно втілюють різні сценарії для автомобілів. Наприклад, на нерозмитнені машини просто чіпляють українські номери: ділки у мережі пропонують їх за кілька сотень гривень. А от ще одна схема.

"Люди купують авто з якимись обтяженнями або продавець аргументує, що її тимчасово не можна переоформити – це авто зазвичай дешевше від ринкової вартості на 30-40 відсотків, і люди свідомо йдуть на це, щоб отримати якусь вигоду", – каже експерт.

У поліції про цю ситуацію знають, навіть пообіцяли розібратись. Керуючий партнер юридичної фірми, адвокат Михайло Ілляшев каже – шансів, що Максим таки буде сплачувати ці штрафи – мізерні. Адже доказами можуть бути і покази свідків, і власна фотофіксація, чеки, що машина стояла на парковці в іншому місці, сусіди – все це можна використовувати.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстрований законопроєкт, який скасовує обов'язкові листи порушникам ПДР у разі своєчасної сплати штрафу.

Також нагадаємо, в Україні правоохоронці каратимуть порушників ПДР за зверненнями інших водіїв.

Реклама

Більше читайте на сайті "Сьогодні" в статті: "Поліцейський у смартфтоні": в Україні тестують нову систему фіксації порушень ПДР".

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама