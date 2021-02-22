В Україні підвищили штрафи на дорогах. Скільки заплатимо за порушення ПДР і чи допоможе це

В Україні затвердили нові штрафи для водіїв, пішоходів та інших учасників дорожнього руху. Особливу увагу приділили тим, хто сів за кермо п'яним. І це не дивно – тільки за минулий рік в Україні спіймали 129,5 тис. водіїв напідпитку. Причому 9,5 тис. з них попалися на п'яному водінні вже вдруге, а майже 8 тис. – втретє!

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У тому, як покарають любителів п'яної їзди і кому ще загрожують великі штрафи, розбирався кореспондент "Сьогодні" Дмитро Волков.

Штрафи за "п'янку" за кермом

Перший випадок водіння в стані алкогольного (наркотичного) сп'яніння – 17 тис. гривень штрафу і позбавлення прав на рік.

Другий випадок – штраф 34 тис. гривень, позбавлення прав на три роки.

Третій випадок – штраф 51 тис. гривень, позбавлення прав на 10 років, конфіскація транспортного засобу.

За відмову від проходження огляду – 40,8 тис. гривень.

Крім того, раніше на розгляд справи за статтею за п'яне водіння давалося три місяці. Багато з порушників навмисне затягували справу – не з'являлися в суді, лягали в лікарні, знаходили в протоколах неправильні коми і відправляли документи на доопрацювання у поліцію... У підсумку строк закінчувався, і покарання просто не було.

Тепер цій практиці настане кінець – строк відведений на притягнення до відповідальності виріс до 1 року.

Ще один важливий нюанс – такі справи заборонили передавати на розгляд громадської організації або трудового колективу. Тобто тепер, якщо справа дійшла до суду, здати підсудного на поруки вже не вийде.

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До речі, в YouTube з'явився оригінальний влогер-пенсіонер. Фішка в тому, що дід обговорює гарячі теми не сам, а вчиться життя у молоді, радячись з нею. Це відверто, місцями зухвало і прикольно. Рекомендуємо: "Дід Панч і молодь". Свіжий випуск – якраз про п'яних за кермом.

Штрафи за перевищення швидкості

Перевищення максимально дозволеної швидкості більш ніж на 50 км/ч -1700 гривень.

Порушення правил переїзду перехресть – 255 грн.

Нагадаємо, що в межах міста обмеження швидкості становить 50 км/ч. Тобто, сотні на спідометрі вистачить для того, щоб нарватися на великий штраф.

Штрафи за "дрібниці"

Неуважним водіям доведеться бути особливо обережними, щоб гаманець не спорожнів за одну поїздку. Наприклад, перед тим, як сісти за кермо, потрібно перевіряти всі освітлювальні прилади.

Штраф за неосвітлений номерний знак – 255 гривень. Тобто стільки ж, скільки за незареєстрований номер.

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Чи не пристебнутий ремінь безпеки обійдеться в ті ж 255 гривень.

Їзда без посвідчення водія – 425 гривень. А якщо водія позбавили прав, але він знову сів за кермо – 20,4 тис. гривень.

Штрафи для пішоходів, велосипедистів, мотоциклістів

Посилення покарання передбачили не тільки для водіїв, адже винуватцем ДТП не завжди стає той, хто сидить за кермом автомобіля.

Перехід дороги в невстановленому місці – 255 гривень (раніше – 51 гривня).

Порушення ПДР тверезим велосипедистом – 340 гривень, нетверезим – 680 гривень.

Створення аварійної ситуації – 850 гривень.

Відсутність шолома у мотоциклістів – 255 гривень.

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А чи допоможе?

Експерти сумніваються в дієвості покарань, поки в Україні залишається корупція.

"Поки в поліції залишатиметься корупційна складова, будь-яке підвищення штрафу не дасть ніякого результату. Тому що люди знають, що можна домовитися з поліцейськими. Виходить парадоксальна ситуація... За минулий рік оштрафували 130 тис водіїв в стані сп'яніння. І їх кількість не зменшується. Скільки ще відпустила поліція? Приблизно ж стільки ж", – говорить адвокат Олександр Швець.

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Та й в цілому нові штрафи порадували не всіх поборників безпечної їзди. Засновники громадської організації "Зупини лося" Костянтин Андріюк впевнений: покарання за деякі порушення все ще занадто м'які.

"Штраф за парковку під знаком "Стоянка заборонена" – 255 гривень. Їзда тротуаром, коли водії об'їжджають затори, – 255 гривень. Рух на червоний сигнал світлофора – 425 гривень. Перетин подвійної суцільної лінії – а це може привести до серйозного ДТП! – 255 гривень. Рух зустрічною смугою – 425 гривень. У тій же Росії, з якої ми сміємося, за зустрічку – кримінал!" – обурюється Андріюк.

Нагадаємо, крім підвищення штрафів, в Україні спростили процедуру реєстрації авто. Тепер оформити авто і отримати повний комплект документів можна прямо в автосалоні без відвідування сервісного центру МВС.

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