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Де заправити авто під час війни – актуальні карти АЗС по Україні

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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24 березня, 13:56
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Розповідаємо про те, які мережі заправок працюють в Україні попри воєнний стан
Актуальна інформація про роботу заправок в різних областях
Актуальна інформація про роботу заправок в різних областях / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ситуація на ринку пального в Україні змінюється щодня. Поки що дефіциту вдалося уникнути, але водіям варто пильно слідкувати за актуальними пропозиціями мереж АЗС.

Редакція "Сьогодні" підготувала добірку ресурсів, де можна знайти оперативну інформацію щодо роботи заправних станцій по Україні та наявності там пального.

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Opir

Однойменна громадська організація створила онлайн-мапу, з якої можна дізнатися про наявність різних ресурсів по Україні. Якщо вибрати розділ "Пальне", стане доступною інформація про заправки WOG та OKKO в різних областях, графік роботи і види пального, яке там продають.

Робочі АЗС за інформацією з сайту Opir
Робочі АЗС за інформацією з сайту Opir / Фото: скріншот

Shell

Найбільша нафтогазова компанія світу збуває пальне й на українських АЗС. Офіційний сайт Shell містить інтерактивну карту з переліком заправок, де можна купити бензин. Здебільшого це Київ, Львів та західні області, але є й кілька заправок у Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Одесі та Миколаєві.

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Робочі АЗС Shell
Робочі АЗС Shell / Фото: скріншот

Socar

Згідно з інформацією на сайті Socar, їхні заправки переважають у Києві та центрі України. Можна заправитись у Львові, Одесі, Миколаївській, Рівненській та Хмельницькій областях.

Робочі АЗС Socar
Робочі АЗС Socar / Фото: скріншот

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UPG

Ця мережа заправок також продовжує працювати в Україні. Здебільшого вони зосереджені в західних областях України. АЗС у Києві працюють лише частково, станції в Харкові, Запоріжжі, Дніпрі тимчасово не працюють. А ось в Одесі UPG продовжує роботу.

Робочі АЗС UPG
Робочі АЗС UPG / Фото: скріншот

"Київ Цифровий"

Для жителів столиці є зручний мобільний застосунок і однойменний онлайн-ресурс, де можна ознайомитися з бізнесом, що продовжує працювати в Києві в умовах війни. Зокрема, тут представлений актуальний перелік заправок – KLO, OKKO, WOG, SOCAR, на яких можна купити пальне.

Ситуація на ринку пального

Через початок російського вторгнення в Україну, в перші дні війни на АЗС була певна нестача пального. Це пов’язували насамперед з логістичними проблемами, але експерти переконані, що дефіциту вдасться уникнути.

По-перше, в Україні скасували акциз на бензин, дизель та автогаз. Знизили до 7% податок на додану вартість, щоб запобігти суттєвому зростанню цін.

По-друге, постачальники перепрофілювалися на європейський ринок. В умовах війни може бути складно перетинати кордон і доставляти товар до місця призначення, але попри можливі перебої, дефіциту очікувати не варто.

Днями на АЗС значно подешевшало пальне. На WOG і ОККО за бензини А-95 і А-92 просили майже на 10 гривень менше, тобто 33,42 гривні, а за дизель майже на 8 гривень менше, або 37,05 гривні за літр.

Водночас спеціалісти очікують невеликого зростання цін у квітні. За рахунок логістики можливе подорожчання на 2 гривні.

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