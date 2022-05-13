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Ціни на автогаз зірвалися з ланцюга – скільки коштує паливо на українських АЗС

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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13 травня, 09:47
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Розповідаємо, на яких заправках найвищі та найнижчі ціни за літр автогазу
На заправках сильно подорожчав автогаз
На заправках сильно подорожчав автогаз / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

На українських заправках подорожчав ще один вид пального – автогаз. На деяких АЗС ціна підібралася до 40 гривень за літр.

Про це свідчать дані сайту "Мінфін".

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Згідно з ними, на АЗС "Нефтек" літр автогазу обійдеться вам у 39,99 грн, ще один рекордсмен щодо вартості цього пального – "Укргазвидобування", тут за літр просять рівно 39 грн.

Мережа "Авантаж" підняла ціну на 5 грн – до 38,63 гривні за літр.

Найдешевше автогаз коштує на заправках "Укрнафти" – 31,38 грн/л, та UPG – 31,50 грн/л.

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В Україну завезли американське пальне

За словами міністра економіки Юлії Свириденко, на українських заправках уже продають бензин, привезений із США. Також наша країна законтрактувала 72 тис. тонн бензину та 253 тис. тонн дизеля на європейському ринку.

Міністр запевняє, що стрибка цін через великий обсяг імпортного палива, чекати не варто, оскільки держрегулювання ніхто скасовувати не збирається.

Свириденко розповіла, що щодня українські споживачі потребують таких обсягів пального:

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  • 100 тис. тонн бензину;
  • 250 тис. тонн дизпалива;
  • 70 тис. тонн скрапленого газу.

Політик заспокоїла, що з кожним тижнем ситуація з дефіцитом вирівнюватиметься і незабаром від нього не залишиться сліду.

"Сьогодні" раніше писали, які схеми обману придумали шахраї під час бензинової кризи, та розповідали, як заправити авто під час дефіциту.

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