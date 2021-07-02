Бензин в Україні стане рослинним? Рада дала старт біореволюції на ринку пального

Україна йде до виконання зобов'язань перед Енергетичним співтовариством. Вимоги почнуть посилюватися не відразу

Біокомпонентів в складі бензину має побільшати / Фото: Сьогодні, PxHere

В Україні з 1 травня 2022 року планують ввести нові вимоги до складу бензину. Передбачається, що обов'язковий вміст рідкого біопального (біокомпонентів) буде становити не менше 5% (± 0,5 п.п.).

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Такі зміни передбачає законопроєкт № 3356-д, який підтримала в першому читанні Верховна Рада.

Винятком стануть бензини з октановим числом 98 і вище, а також пальне, що поставляється для потреб Міністерства оборони, Державного резерву і для створення мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів.

Передбачається також ведення державного обліку складу рідкого біопального.

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Ці норми – частина впровадження в Україні положень Директиви Європейського Парламенту та Ради 2009/28 / ЄС від 23 квітня 2009 року про заохочення до використання енергії, виробленої з відновлювальних джерел. Крім того, збільшення використання біопального – одне із зобов'язань, які взяла на себе Україна зі вступом до Енергетичного співтовариства.

Перше місце в переробці біомаси в паливо займає деревина – 88%. Решта припадає на переробку соломи, стебел рослин і лушпиння насіння соняшнику.

Нагадаємо, тим часом бензин і дизель в Україні стрімко дорожчають. Експерти вважають, що продовжується зростання цін сприяють регульовані або, як кажуть в Кабміні, "рекомендовані" ціни на пальне.

Крім того, на українських АЗС стало більше неякісного автогазу. А він небезпечний для двигуна: