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Бензин в Украине станет растительным? Рада дала старт биореволюции на рынке топлива

2 июля 2021 12:07

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Украина идет к выполнению обязательств перед Энергетическим сообществом. Требования начнут ужесточаться не сразу

Биокомпонентов в составе бензина должно стать больше

Биокомпонентов в составе бензина должно стать больше / Фото: Сегодня, PxHere

В Украине с 1 мая 2022 года планируют ввести новые требования к составу бензина. Предполагается, что обязательное содержание жидкого биотоплива (биокомпонентов) будет составлять не менее 5% (± 0,5 п.п.).

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Такие изменения предусматривает законопроект № 3356-д, который поддержала в первом чтении Верховная Рада.

Исключением станут бензины с октановым числом 98 и выше, а также топливо, которое поставляются для нужд Министерства обороны, Государственного резерва и для создания минимальных запасов нефти и нефтепродуктов.

Предполагается также ведение государственного учета содержания жидкого биотоплива.

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Эти нормы – часть внедрения в Украине положений Директивы Европейского Парламента и Совета 2009/28 / ЕС от 23 апреля 2009 о поощрении к использованию энергии, произведенной из возобновляемых источников. Кроме того, увеличение использования биотоплива – одно из обязательств, которые взяла на себя Украина со вступлением в Энергетическое сообщество.

  • Первое место в переработке биомассы в топливо занимает древесина – 88%. Остальное приходится на переработку соломы, стеблей растений и шелухи семян подсолнечника.

Напомним, тем временем бензин и дизель в Украине стремительно дорожают. Эксперты считают, что продолжающемуся росту цен способствуют регулируемые или, как говорят в Кабмине, "рекомендованные" цены на топливо.

Кроме того, на украинских АЗС стало больше некачественного автогаза. А он опасен для двигателя:

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