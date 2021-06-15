Бензин дозволили продавати по 30 гривень – коли ціни підуть вгору

Уряд дозволив підвищити граничну роздрібну вартість пального на українських заправках майже на гривню

Бензин може подорожчати вже днями / Фото: Сьогодні

Уряд, який вже місяць регулює ціни на пальне, опублікував новий граничний "прайс", який виявився набагато вище попереднього. Тому ціни на бензини і дизель можуть піти вгору вже цього тижня, вважають опитані сайтом "Сьогодні" експерти.

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Граничні ціни на другу декаду червня становлять:

25,85 грн/л (без торгової націнки) для бензину;

22,09 грн/л для ДП.

Тобто з урахуванням максимальної націнки в 5 і 7 грн/л, гранична роздрібна ціна мережах не повинна перевищувати 30,82 грн/л на звичайний бензин і 29,09 грн/л – на ДП.

Директор "Консалтингової групи" А-95 "Сергій Куюн упевнений: ціни підуть вгору вже днями.

"Фактично уряд дозволив їх підвищити, встановивши нові граничні ціни. Великі бренди почали переписувати цінники, до них підтягнуться і решта. Яким буде зростання, поки неясно, але воно виявиться помітним", – вважає Куюн.

Заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев розрахував, що якщо мережі-дискаунтери скористаються новими розрахунками, ціни на бензин і дизель в роздробі підвищаться на 20-30 коп./л.

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Нагадаємо, на початку червня гранична вартість "соціального" бензину обмежувалася сумою в 29,92 грн за літр, а дизпального – 27,91 грн.

Раніше сайт "Сьогодні" також розбирався, як Україні зіскочити з "паливної голки" Білорусі, звідки до нашої країни потрапляє левова частка нафтопродуктів.