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Wizz Air запускает прямой рейс из "Борисполя" в Абу-Даби

4 июля 2021 15:00

Виктория Барановская Виктория Барановская

3 июля лоукостер совершил первый рейс по новому маршруту – билеты уже в продаже

Авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi запускает прямой рейс из международного аэропорта "Борисполь" в столицу Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.

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Об этом сообщает пресс-служба Wizz Air.

Компания уже открыла продажу билетов на рейс в Абу-Даби и даже 3 июля лоукостер совершил первый рейс по направлению "Борисполь" – Абу-Даби.

"Этот маршрут соединяет международный аэропорт Абу-Даби с международным аэропортом "Борисполь", создавая возможности как для бизнес-путешествий, так и для отдыха в Украине и ОАЭ", – заявили в авиакомпании.

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В авиакомпании сообщили, что в дальнейшем рейсы будут осуществляться каждые вторник и субботу в июле, а в августе летать будут еще и каждый четверг.

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Ранее мы сообщали, что крупнейшие европейские лоукостеры Ryanair и Wizz Air регулярно предлагают полеты по сверхнизким тарифам,которые позволяют летать за 10-20 евро, а иногда даже 5 евро в одну сторону. В то же время в 2021 финансовом году себестоимость перевозки одного пассажира в Ryanair составила 90 евро, в Wizz Air – 115 евро.

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