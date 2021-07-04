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Wizz Air запускає прямий рейс з "Борисполя" в Абу-Дабі

4 липня 2021 15:00

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

3 липня лоукостер здійснив перший рейс за новим маршрутом – квитки вже у продажу

Авіакомпанія Wizz Air Abu Dhabi запускає прямий рейс з міжнародного аеропорту "Бориспіль" до столиці Об'єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі.

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Про це повідомляє прес-служба Wizz Air.

Компанія вже відкрила продаж квитків на рейс в Абу-Дабі і навіть 3 липня лоукостер здійснив перший рейс за напрямком "Бориспіль" – Абу-Дабі.

"Цей маршрут з'єднує міжнародний аеропорт Абу-Дабі з міжнародним аеропортом "Бориспіль", створюючи можливості як для бізнес-подорожей, так і для відпочинку в Україні та ОАЕ" , – заявили в авіакомпанії.

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В авіакомпанії повідомили, що в подальшому рейси будуть здійснюватися щовівторка і щосуботи в липні, а в серпні літати будуть ще і щочетверга.

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Раніше ми повідомляли, що найбільші європейські лоукостер Ryanair і Wizz Air регулярно пропонують польоти за наднизькими тарифами, які дозволяють літати за 10-20 євро, а іноді навіть 5 євро в одну сторону. У той же час в 2021 фінансовому році собівартість перевезення одного пасажира в Ryanair склала 90 євро, в Wizz Air – 115 євро.

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