В Украине может появиться первый автобан – Шмыгаль

На этой неделе "Укравтодор" подписал меморандум

В Украине впервые за 30 лет может появиться автобан. Уже в ближайшее время будет объявлено об открытом конкурсе для отбора частного инвестора.

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Об этом в Facebook написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"На этой неделе "Укравтодор" подписал меморандум, который позволит Госагентству в ближайшее время объявить открытый конкурс для отбора частного инвестора для реализации первого в Украине концессионного автобана. Речь идет о строительстве дороги Краковец – Броды – Ровно", – написал Шмыгаль.

Он отметил, что в этом году "Укравтодор" проведет открытый международный тендер в рамках сотрудничества с ЕБРР и ЕИБ для строительства участка северного обхода города Львова.

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Ранее "Укравтодор" заявил, что в 2021 году в Закарпатской области будет полностью отремонтирован маршрут М-23 Берегово – Виноградов – Великая Копаня.

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Также "Укравтодор" в ближайшее время планирует начать капитальный ремонт объездной дороги в Харькове.

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