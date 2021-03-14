В Україні може з'явитися перший автобан – Шмигаль

На цьому тижні "Укравтодор" підписав меморандум

В Україні вперше за 30 років може з'явитися автобан. Вже найближчим часом буде оголошено про відкритий конкурс для відбору приватного інвестора.

Реклама

Про це в Facebook написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Цього тижня Укравтодор підписав меморандум, який дасть змогу держагентству найближчим часом оголосити відкритий конкурс для відбору приватного інвестора для реалізації першого в Україні концесійного автобану. Ідеться про будівництво дороги Краковець – Броди – Рівне", – написав Шмигаль.

Він зазначив, що цьогоріч "Укравтодор" проведе відкритий міжнародний тендер у співпраці з ЄБРР і ЄІБ для будівництва ділянки північного обходу міста Львова.

В тренді Біткоїн побив власний рекорд: вже понад 60 тисяч доларів

Раніше "Укравтодор" заявив, що в 2021 році в Закарпатській області буде повністю відремонтований маршрут М-23 Берегове – Виноградів – Велика Копаня.

Реклама

Також "Укравтодор" найближчим часом планує почати капітальний ремонт об'їзної дороги Харкова.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама