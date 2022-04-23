"Укрзализныця" запустила эвакуационные поезда – график на 23 апреля

Сайт "Сегодня" подробно расскажет, в какие города Украины можно эвакуироваться поездом

"Укрзализныця" эвакуирует людей. Фото: коллаж "Сегодня"

"Укрзализныця" продолжает пускать эвакуационные поезда. В субботу, 23 апреля, они будут курсировать, в частности, из горячих точек Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци" и опубликовали график на 23 апреля.

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В субботу железнодорожники будут вывозить людей, в частности, из Запорожья, Львова, Покровска, Ивано-Франковска и Харькова. Поезда будут курсировать по следующим маршрутам:

11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов

14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1

16:30 – 234/233 Покровск – Чоп

23:30 – 234/233 Чоп – Днепр

06:00 – 209/210 Ивано-Франковск – Харьков-Пас.

11:30 – 209/210 Харьков-Пас. – Ивано-Франковск

С "Азовстали" должна быть отдельная эвакуация

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что договоренности об эвакуации идут несмотря на коварство военных РФ. В городе находится еще 100 тыс. человек. Ситуацию на "Азовстали" следует взять под особый контроль. Глава ОВА рассказал, что 20 апреля из семи отправленных автобусов для эвакуации жителей удалось выехать из Мариуполя только трем.

Добавим, что из Мариуполя уже удалось вывезти некоторых людей.

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Однако эвакуация иногда заканчивается трагедией, как несколько дней назад, когда оккупанты расстреляли людей при выезде из Кременной.