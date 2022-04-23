"Укрзалізниця" запустила евакуаційні потяги – графік на 23 квітня

Сайт "Сьогодні" детально розповість, до яких міст України можна евакуюватися потягом

"Укрзалізниця" евакуює людей. Фото: колаж "Сьогодні"

"Укрзалізниця" продовжує пускати евакуаційні потяги. У суботу, 23 квітня, вони курсуватимуть, зокрема, з гарячих точок України.

Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці" та опублікували графік на 23 квітня.

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У суботу залізничники вивозитимуть людей, зокрема із Запоріжжя, Львова, Покровська, Івано-Франківська та Харкова. Потяги курсуватимуть за такими маршрутами:

11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів

14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1

16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп

23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро

06:00 – 209/210 Івано-Франківськ – Харків-Пас.

11:30 – 209/210 Харків-Пас. – Івано-Франківськ

З "Азовсталі" має бути окрема евакуація

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що домовленості про евакуацію йдуть попри підступність військових РФ. У місті перебуває ще 100 тис. осіб. Ситуацію на "Азовсталі" потрібно взяти під особливий контроль. Голова ОВА розповів, що 20 квітня із семи надісланих автобусів для евакуації жителів вдалося виїхати з Маріуполя лише трьом.

Додамо, що з Маріуполя вже вдалося вивезти деяких людей.

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Однак евакуація інколи закінчується трагедією, як от декілька днів тому, коли окупанти розстріляли людей під час виїзду з Кремінної.