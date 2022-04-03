"Укрзализныця" опубликовала эвакуационные рейсы на 3 апреля

"Укрзализныця" продолжает эвакуацию украинцев в безопасные населенные пункты. Компания обнародовала график эвакуационных поездов на 3 апреля.
Информация появилась на сайте "Укрзализныци".
Как будут курсировать эвакуационные поезда?
Краматорск:
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- 13:00 — №274/273 Краматорск — Львов;
- 16:00 — №276/275 Краматорск — Львов.
Другие:
- 14:00 — 5501 Новозолотаровка — Лозовая;
- 16:10 — 7931 Покровск — Днепр;
- 23:30 — 234/233 Чоп — Днепр.
Более 4 тысяч украинцев эвакуировали в безопасные места
2 апреля из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте в Запорожье доехали 1263 человека. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
По ее словам, из этих 1263 человек: 765 – выехали из Мариуполя, 498 – жители городов Бердянск, Мелитополь, Пологи, Орехов и Васильевка.
"Эвакуационный конвой из 10 автобусов из города Бердянск с более чем 300 мариупольцами уже прошел Васильевку. Также продолжается движение колонн людей на частном транспорте", – написала Верещук.
Кроме этого, в Луганской области удалось эвакуировать 2650 человек из городов Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Кременная, Попасная и пгт Нижнее.
"Всего сегодня эвакуировано 4217 граждан. Также сегодня из города Запорожья в город Бердянск доехали еще 17 автобусов, которые завтра утром продолжат эвакуацию мариупольцев из Бердянска, и часть из них будет пытаться доехать ближе к Мариуполю", – отметила Ирина Верещук.