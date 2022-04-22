Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Мариуполя ⚔ Битва за Донбасс 💪 СБУ поймала Медведчука 🌱 Пасха-2022
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости транспорта

"Укрзализныця" обнародовала график эвакуационных поездов на 22 апреля

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
22 апреля, 03:48
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сайт "Сегодня" подробно расскажет, в какие города Украины можно эвакуироваться поездом
Расписание эвакуационных рейсов "Укрзализныци" на 22 апреля/Фото: "Укрзализныця", коллаж: "Сегодня"
Расписание эвакуационных рейсов "Укрзализныци" на 22 апреля/Фото: "Укрзализныця", коллаж: "Сегодня"

"Укрзализныця" продолжает назначать эвакуационные поезда. В пятницу, 22 апреля, они будут курсировать, в частности, с горячих точек Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе компании и опубликовали график на 22 апреля.

Реклама

В пятницу железнодорожники будут вывозить людей, в частности, из Запорожья, Покровска, Харькова, Одессы. Поезда будут курсировать по следующим маршрутам:

  • 11:30 — 219/220 Запорожье-1 — Львов;
  • 14:30 — 220/219 Львов — Запорожье-1;
  • 16:30 — 234/233 Покровск — Чоп;
  • 23:30 — 234/233 Чоп — Днепр;
  • 4:00 — 229/230 Ужгород — Харьков-Пас.
  • 11:30 — 229/230 Харьков-Пас. — Ужгород;
  • 22:32 — 238/237 Одесса-Главная — Ужгород.

В "Укрзализныце" добавили, что время отправления может меняться.

С "Азовстали" должна быть отдельная эвакуация

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что договоренности об эвакуации идут несмотря на коварство военных РФ. В городе находится еще 100 тыс. человек. Ситуацию на "Азовсталь" следует взять под особый контроль. Глава ОВА рассказал, что 20 апреля из семи отправленных автобусов для эвакуации жителей удалось выехать из Мариуполя только трем.

Реклама

Добавим, что из Мариуполя уже удалось вывезти некоторых людей.

Однако эвакуация иногда заканчивается трагедией, как несколько дней назад, когда оккупанты расстреляли людей при выезде из Кременной.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Вторжение в Украину
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Надежный тыл
Помочь Героям!
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Цитата дня

Возвращение депортированных в Россию украинцев будет еще одной войной – войной за наших граждан.

Цитата на segodnya.ua
Михаил Подоляк Советник руководителя Офиса президента
Первичка
Что будет с квартирами после войны?
Последствия для инвесторов
Мобилизационное задание
Кто может бронировать мужчин?👇
Узнать
Пасхальные праздники
Как будут работать банки
Война бьет по ценам
Что подорожало больше всего
1
Лук Лук
+33,7%
2
Морковь Морковь
+27,3%
3
Свекла Свекла
+24,8%
4
Картофель Картофель
+22,6%
5
Гречневая крупа Гречневая крупа
+11,4%
6
Яблоки Яблоки
+11%
7
Пшено Пшено
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Мороженая рыба Мороженая рыба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Что будет дефицитом
Финансовый фронт
Будущее гривни
Люди-изгои
Мировые рекордсмены по санкциям
1
Россия Россия
2 871 (70%)
2
Иран Иран
590 (14,4%)
3
Ирак Ирак
230 (5,6%)
4
Афганистан Афганистан
225 (5,5%)
5
Пакистан Пакистан
188 (4,6%)
Жесткие последствия
Валюта и война
Что делать с долларами?
Как не потерять все
Green energy
Зеленая трансформация Украины
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
34,50
34,00
37,50
28,27
35,56
33,86
39,47
29,72
35,56
33,86
37,65
29,50
-
33,79
37,40
28,29
-
32,49
39,49
29,48
-
-
-
28,98
-
-
-
30,48
-
33,86
37,65
29,97
-
33,86
37,65
29,98
-
33,50
37,50
28,37
Финансовый рынок
Сколько небанковских учреждений в Украине
1
Финансовые компании Финансовые компании
894
2
Кредитные союзы Кредитные союзы
205
3
Ломбарды Ломбарды
197
4
Страховщики Страховщики
145
5
Лизинговые компании Лизинговые компании
110
6
Коллекторские компании Коллекторские компании
67
7
Страховые брокеры Страховые брокеры
64
Как зачищают рынок

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять