"Укрзалізниця" оприлюднила графік евакуаційних потягів на 22 квітня

Сайт "Сьогодні" детально розповість, до яких міст України можна евакуюватися потягом

Розклад евакуаційних рейсів "Укрзалізниці" на 22 квітня/Фото: "Укрзалізниця", колаж: "Сьогодні"

"Укрзалізниця" продовжує призначати евакуаційні потяги. У п'ятницю, 22 квітня, вони курсуватимуть, зокрема, з гарячих точок України.

Про це повідомили у пресслужбі компанії та опублікували графік на 22 квітня.

Реклама

У п'ятницю залізничники вивозитимуть людей, зокрема, з Запоріжжя, Покровська, Харкова, Одеси. Потяги курсуватимуть за такими маршрутами:

11:30 — 219/220 Запоріжжя-1 — Львів;

14:30 — 220/219 Львів — Запоріжжя-1;

16:30 — 234/233 Покровськ — Чоп;

23:30 — 234/233 Чоп — Дніпро;

4:00 — 229/230 Ужгород — Харків-Пас.

11:30 — 229/230 Харків-Пас. — Ужгород;

22:32 — 238/237 Одеса-Головна — Ужгород.

В "Укрзалізниці" додали, що час відправлення може змінюватись.

З "Азовсталі" повинна бути окрема евакуація

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що домовленості про евакуацію йдуть попри підступність військових РФ. У місті знаходиться ще 100 тис. людей. Ситуацію на "Азовсталь" потрібно взяти під особливий контроль. Глава ОВА розповів, що 20 квітня із семи надісланих автобусів для евакуації жителів вдалося виїхати з Маріуполя лише трьом.

Реклама

Додамо, що з Маріуполя вже вдалося вивезти деяких людей.

Однак евакуація інколи закінчується трагедією, як от декілька днів тому, коли окупанти розстріляли людей під час виїзду з Кремінної.