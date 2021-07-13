"Укрзализныця" назвала "исторической" замену эскалатора на Центральном вокзале

Установить новый эскалатор планируют через девять месяцев – что изменится

Эскалатор в Центральном вокзале в столице. Фото: Иван Юрик

В Киеве на Центральном вокзале установят новый эскалатор. В "Укрзализныце" уже назвали это "исторической новостью".

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Об этом написала пресс-служба УЗ в Telegram.

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"Начинаем день с исторических новостей! "Укрзализныця" подписала договор на поставку и установку нового эскалатора на Центральном вокзале в Киеве", – говорится в сообщении.

По словам и.о. председателя управления компании Ивана Юрика, торги в Prozorro завершены, победитель – ООО "Мицуи Украина". Компания за свои услуги получит почти 13 млн грн, это на 19% меньше, чем планировалось потратить.

Каким будет новый эскалатор?

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Высота нового подъемника составит 6,5 м, он будет установлен на месте действующего.

Он сможет обслуживать 7300 посетителей вокзала в час и будет работать 20 часов подряд. У него будет LED-подсветка и сенсор для остановки лестничного полотна при отсутствии пассажиров.

Кроме того, в течение 60 месяцев поставщик гарантирует техническую поддержку и сервисное обслуживание.

Установить новый эскалатор планируют через девять месяцев.

Напомним, ранее "Укрзализныця" запустила первую в Украине инклюзивную электричку.

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Кроме того, в Закарпатской области УЗ планирует разобрать участок Иршава – Приборжавское легендарной Боржавской узкоколейки.

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