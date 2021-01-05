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Украину ждет жесткий карантин: будут ли ходить поезда во время локдауна

5 января, 13:37

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

"Укрзализныця" сделала заявление перед ужесточением ограничений в стране

В Украине с 8 по 24 января вводятся жесткие карантинные ограничения. Однако курсирование поездов не остановится. Это касается как поездов дальнего следования, так и пригородных электричек.

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Такое сообщение обнародовала пресс-служба "Укрзализныци" (УЗ).

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Также в УЗ заверили, что обеспечат противоэпидемические меры безопасности пассажиров во время путешествий.

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"Призываем пассажиров обязательно соблюдать масочній режим во время путешествий и пользоваться антисептиком. В случае нарушения этих норм просим обращаться в наш контакт-центра: 800-50-3111. На такие нарушения будем реагировать мгновенно", - добавили в компании.

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Напомним, на заседании правительства 5 января могут подкорректировать список товаров, которыми смогут торговать супермаркеты в период локдауна. Ранее сообщалось, что будет запрещена продажа ряда товаров повседневного потребления.

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Укрзализныця поезда карантин локдаун

Источник: Сегодня

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