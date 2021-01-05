Україну чекає жорсткий карантин: чи ходитимуть поїзди під час локдауну

В Україні з 8 по 24 січня вводяться жорсткі карантинні обмеження. Однак курсування поїздів не зупиниться. Це стосується як поїздів далекого сполучення, так і приміських електричок.
Таке повідомлення оприлюднила пресслужба "Укрзалізниці" (УЗ).
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Також в УЗ запевнили, що забезпечать протиепідемічні заходи безпеки пасажирів під час подорожей.
"Закликаємо пасажирів обов'язково дотримуватися маскового режиму під час подорожей і користуватися антисептиком. У разі порушення цих норм просимо звертатися до нашого контакт-центру: 800-50-3111. На такі порушення реагуватимемо миттєво", – додали в компанії.
Нагадаємо, на засіданні уряду 5 січня можуть підкоригувати список товарів, якими зможуть торгувати супермаркети в період локдауну. Раніше повідомлялося, що буде заборонений продаж низки товарів повсякденного вжитку.
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