Украинцам станет проще добраться в Турцию на море

Количество регулярных рейсов между Украиной и Турцией увеличится – Киев и Анкара договорились расширить авиасообщение. Авиарегуляторы стран обменялись соответствующими письмами.

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В частности, перевозчики смогут открыть рейсы из аэропорта "Газипаша". Он находится недалеко от популярного среди украинцев курортного города Алания. Благодаря этому, добраться моря можно будет быстрее – без трехчасового трансфера из аэропорта Анталии, сообщают новости "Сегодня".

Видео: Сегодня

Летать можно будет из в Киева, Днепра, Одессы, Харькова, Львова, Херсона, Николаева, Винницы, Черновцов, Ивано-Франковска и Запорожья.

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Вдвое возрастет и количество полетов до Бодрума на Эгейском побережье. Также в соглашение формально внесли Донецк, Симферополь и Севастополь, но рейсов в эти города не будет.

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Напомним, с 15 марта Турция ввела обязательное электронное анкетирование для туристов. Без него человека могут не впустить в страну.

При этом ранее стало известно, что власти Турции занижали статистику по COVID, чтобы не сорвать турсезон.

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