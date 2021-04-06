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Українцям стане простіше дістатися до Туреччини на море

6 квітня, 11:10

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Кількість авіарейсів до популярної серед наших туристів країни збільшиться

Кількість регулярних рейсів між Україною і Туреччиною збільшиться – Київ і Анкара домовилися розширити авіасполучення. Авіарегулятори країн обмінялися відповідними листами.

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Зокрема, перевізники зможуть відкрити рейси з аеропорту "Газіпаша". Він знаходиться недалеко від популярного серед українців курортного міста Аланія. Завдяки цьому, дістатися моря можна буде швидше – без тригодинного трансферу з аеропорту Анталії, повідомляють новини "Сьогодні".

Відео: Сьогодні

Літати можна буде з в Києва, Дніпра, Одеси, Харкова, Львова, Херсона, Миколаєва, Вінниці, Чернівців, Івано-Франківська та Запоріжжя.

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Удвічі зросте і кількість польотів до Бодрума на Егейському узбережжі. Також до угоди формально внесли Донецьк, Сімферополь та Севастополь, але рейсів у ці міста не буде.

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Нагадаємо, з 15 березня Туреччина ввела обов'язкове електронне анкетування для туристів. Без нього людину можуть не впустити в країну.

При цьому раніше стало відомо, що влада Туреччини занижувала статистику з COVID, щоб не зірвати турсезон.

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Туреччина рейси Украина авіа угода авіасполучення

Джерело: Сьогодні

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