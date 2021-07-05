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Такси и реклама: чем займется новый директор аэропорта "Борисполь"

5 июля 2021 21:00

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

В аэропорт нужно вложить до 3,5 млрд евро для расширения терминалов, обновления полос, техники и оборудования на поле, а также для увеличения пассажиропотока

Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

Новым гендиректором аэропорта "Борисполь" стал бывший и. о. аэропорта "Запорожье", экс-директор по развитию бизнеса аэропорта "Рас-Эль-Хайма" (ОАЭ) Алексей Дубревский. Стало известно, с какими основными схемами придется бороться новому руководителю.

Об этом пишет издание Фокус.

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По словам нового гендиректора, основной задачей предприятия должно стать формирование восприятия аэропорта не только как объекта авиационной инфраструктуры, но и как современного мультисервисного комплекса, который предоставляет широкий спектр услуг B2C, B2B в авиационной и неавиационной сфере.

"Среди первоочередных задач – работа с неавиационными доходами, например улучшение сервиса такси при аэропорте, упорядочение системы размещения рекламы. Кроме того, важным направлением должно стать развитие безбарьерности для маломобильных групп населения, создание условий для системного повышения квалификации сотрудников", – говорит он.

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Он добавил, что аэропорт также будет хотя бы частично возвращаться к реализации стратегии развития до 2045 года, согласно которой в инфраструктуру "Борисполя" нужно вложить до 3,5 млрд евро для расширения терминалов, обновления полос, техники и оборудования на поле, а также для увеличения пассажиропотока с 12 до 54 млн пассажиров в год.

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Предполагалось отвести дополнительно до 600 га земли для расширения терминалов и полос, а для доставки грузов предусматривалось строительство отдельной дороги к производственно-технической зоне с южной стороны аэропорта.

"Вопрос лишь в том, что, в отличие от "доковидных" времен, можно было говорить о развитии при наличии прибыли. Сегодня же "Борисполь" глубоко убыточен", – сказал Дубревский.

Ранее мы писали, что аэропорт "Борисполь" вошел в ТОП-15 крупнейших аэропортов Европы по пассажиропотоку.

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