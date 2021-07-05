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Таксі та реклама: що роботиме новий директор аеропорту "Бориспіль"

5 липня 2021 21:00

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

В аеропорт потрібно вкласти до 3,5 млрд євро для розширення терміналів, оновлення смуг, техніки та обладнання на полі, а також для збільшення пасажиропотоку

Фото: колаж "Сьогодні"

Фото: колаж "Сьогодні"

Новим гендиректором аеропорту "Бориспіль" став колишній в. о. аеропорту "Запоріжжя", ексдиректор з розвитку бізнесу аеропорту "Рас-Ель-Хайма" (ОАЕ) Олексій Дубревський. Стало відомо, з якими основними схемами доведеться боротися новому керівнику.

Про це пише видання Фокус.

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За словами нового гендиректора, основним завданням підприємства має стати формування сприйняття аеропорту не тільки як об'єкта авіаційної інфраструктури, але і як сучасного мультисервісного комплексу, який надає широкий спектр послуг B2C, B2B в авіаційній і неавіаційній сфері.

"Серед першочергових завдань – робота з неавіаційними доходами, наприклад поліпшення сервісу таксі при аеропорті, упорядкування системи розміщення реклами. Крім того, важливим напрямком має стати розвиток безбар'єрності для маломобільних груп населення, створення умов для системного підвищення кваліфікації співробітників", – говорить він.

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Він додав, що аеропорт також буде хоча б частково повертатися до реалізації стратегії розвитку до 2045 року, згідно з якою в інфраструктуру "Борисполя" потрібно вкласти до 3,5 млрд євро для розширення терміналів, оновлення смуг, техніки та обладнання на полі, а також для збільшення пасажиропотоку з 12 до 54 млн пасажирів на рік.

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Передбачалося відвести додатково до 600 га землі для розширення терміналів і смуг, а для доставлення вантажів передбачалося будівництво окремої дороги до виробничо-технічної зони з південного боку аеропорту.

"Питання лише в тому, що, на відміну від "доковідних" часів, можна було говорити про розвиток за наявності прибутку. А сьогодні "Бориспіль" глибоко збитковий", – сказав Дубревський.

Раніше ми писали, що аеропорт "Бориспіль" увійшов до ТОП-15 найбільших аеропортів Європи за пасажиропотоком.

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