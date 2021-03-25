Сейшелы открылись для туристов: что требуется от украинцев

Для путешественников отменили почти все ограничения

Сейшельские острова с 25 марта открыли границы для туристов практически со всего мира (кроме Южной Африки). То есть украинцы смогут попасть на известный курорт. При новом режиме въезда отменяется карантин. Нужно только предоставить негативный результат ПЦР-теста на коронавирус:

анализ нужно сдать не раньше чем за 72 часа до прилета;

справка должна быть на английском языке в бумажном виде с оригинальной печатью.

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О требованиях рассказали в министерстве здравоохранения Сейшельских островов.

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Там также напомнили, что основные правила не отменяются. Все равно нужно носить маску, дезинфицировать руки и не забывать о физической дистанции.

Министр внутренних дел и туризма Сейшел Сильвестр Радегонд объяснял, что границы открывают ради восстановления экономики страны. А сделать это позволила массовая вакцинация, которая уменьшила риски.

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Напомним, с 1 апреля для украинцев откроется еще один популярный курорт – Кипр. При этом детям до 12 лет даже не придется сдавать тест на COVID-19.

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Также в ближайшее время украинцы могут беспрепятственно посетить Мальдивы, Доминикану, ОАЭ, Кубу, Ямайку, Мадагаскар, Ирландию, Великобританию, Барбадос и Грузию. А вот Турция ввела обязательное анкетирование для туристов с 15 марта.

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