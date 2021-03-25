Сейшели відкрилися для туристів: що потрібно від українців

Сейшельські острови з 25 березня відкрили кордони для туристів майже з усього світу (крім Південної Африки). Тобто українці зможуть потрапити на відомий курорт. За нового режиму в'їзду скасовується карантин. Потрібно тільки надати негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус:

аналіз має бути зданий не раніше ніж за 72 години до прильоту;

довідка має бути англійською мовою на папері, з оригінальною печаткою.

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Про вимоги розповіли в міністерстві охорони здоров'я Сейшельських островів.

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Там також нагадали, що основні правила не скасовані. Однаково потрібно носити маску, дезінфікувати руки і не забувати про фізичну дистанцію.

Міністр внутрішніх справ і туризму Сейшелів Сильвестр Радегонд пояснював, що кордони відкривають заради відновлення економіки країни. А зробити це дала змогу масова вакцинація, яка зменшила ризики.

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Нагадаємо, з 1 квітня для українців відкриється ще один популярний курорт – Кіпр. Дітям до 12 років навіть не доведеться здавати тест на COVID-19.

Відео: Сьогодні

Також найближчим часом українці можуть безперешкодно відвідати Мальдіви, Домінікану, ОАЕ, Кубу, Ямайку, Мадагаскар, Ірландію, Велику Британію, Барбадос і Грузію. А от Туреччина ввела обов'язкове анкетування для туристів з 15 березня.

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