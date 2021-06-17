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Ryanair запускает первый прямой рейс из Киева в Турин: когда он будет летать

17 июня 2021 22:00

Виктория Барановская Виктория Барановская

Авиакомпания будет выполнять рейсы в итальянский Турин дважды в неделю – точный график обнародуют вскоре

Ryanair запускает новый рейс с Киева в Италию

Ryanair запускает новый рейс с Киева в Италию / Фото: РБК

С октября 2021 ирландская авиакомпания Ryanair запускает прямой рейс из Киева в итальянский Турин. Авиакомпания будет выполнять рейсы дважды в неделю.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

Менеджер по продажам и маркетингу Ryanair в странах Центральной и Восточной Европы и на Балканах Ольга Павлонка заверила, что из-за регулярных изменений ограничений из-за COVID-19 клиенты могут отложить или изменить даты поездки до двух раз с нулевой комиссией до конца декабря 2021 года.

Отметим, что пока нет прямых рейсов из Киева в Турин.

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Ранее мы сообщали, что крупнейшие европейские лоукостеры Ryanair и Wizz Air регулярно предлагают полеты по сверхнизким тарифам, которые позволяют летать за 10-20 евро, а иногда даже 5 евро в одну сторону. В то же время в 2021 финансовом году себестоимость перевозки одного пассажира в Ryanair составила 90 евро, в Wizz Air – 115 евро.

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Напомним, что вскоре Европейский Союз, скорее всего, утвердит санкции против представителей белорусских властей, ответственных за принудительную посадку самолета Ryanair в Минске.

Журналисты "Сегодня" отправились на поиски инстаграмных локаций на элитном электрокаре. И нашли под Киевом свою Грецию и Исландию. А еще место, где снимают украинское кино (его обожают звезды). Езжайте за нами!

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