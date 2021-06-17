Ryanair запускає перший прямий рейс з Києва у Турин: коли він літатиме

Ryanair запускає новий рейс з Києва до Італії / Фото: РБК

З жовтня 2021 року ірландська авіакомпанія Ryanair запускає прямий рейс з Києва до італійського Турину. Авіакомпанія виконуватиме рейси двічі на тиждень.

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Про це повідомила прес-служба компанії.

Менеджер з продажу та маркетингу Ryanair у країнах Центральної і Східної Європи і на Балканах Ольга Павлонка запевнила, що через регулярні зміни обмежень через COVID-19 клієнти можуть відкласти або змінити дати поїздки до двох разів із нульовою комісією до кінця грудня 2021 року.

Зазначимо, що наразі немає прямих рейсів із Києва у Турин.

Раніше ми повідомляли, що найбільші європейські лоукостер Ryanair і Wizz Air регулярно пропонують польоти за наднизькими тарифами, які дозволяють літати за 10-20 євро, а іноді навіть 5 євро в одну сторону. У той же час в 2021 фінансовому році собівартість перевезення одного пасажира у Ryanair склала 90 євро, у Wizz Air – 115 євро.

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Нагадаємо, що незабаром Європейський Союз, швидше за все, затвердить санкції проти представників білоруської влади, відповідальних за примусову посадку літака Ryanair в Мінську.

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