Подальше от опасности? Как будут курсировать поезда "Укрзализныци"

Все поезда в и из столицы, а также поезда западного направления курсируют по графику, без каких-либо изменений.
Об этом сообщает прессслужба "Укрзализныци".
Поезда восточного направления продолжают движение на безопасной скорости, при этом возможны замедления и остановки из соображений безопасности у станций, оборудованных укрытиями.
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Изменения в движении поездов 24 февраля
№10 Киев – Мариуполь следует с уменьшенной скоростью на Волновахе, №11 Киев – Новоалексеевка, №86/88 Львов, Ковель – Новоалексеевка следуют ст. Федоровка
№44 Ивано-Франковск — Киев остановлен по ст. Ирша
№112 Киев — Авдеевка остановлен по ст. Покровск.
Что с поездами из и в столицу?
Все остальные поезда в и из столицы, а также поезда западного направления курсируют и продолжат отправляться по графику.
Поезда восточного направления продолжают движение на безопасной скорости, при этом возможны замедления и остановки из соображений безопасности у станций, оборудованных укрытиями.
Что произошло утром 24 февраля
- Советник министра МВД Антон Геращенко рассказал, где в Украине фиксируют взрывы после громкого заявления президента РФ Владимира Путина по поводу начала спецоперации в Украине. Геращенко отметил, что в Украине были ракетные удары по центрам военного управления, аэродромам, военным складам в Киеве, Харькове и Днепре. Идут артиллерийские обстрелы границы.
- В городе Нежин Черниговской области был обстрелян командно-диспетчерский пункт ГСЧС. В результате обстрела ранены трое спасателей.
- В Черкасской области объявлена эвакуация. Речь идет об Уманском районе.
- Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что продолжается обстрел объектов военной инфраструктуры.
- В Киеве звучат сирены гражданской обороны, утром были слышны обстрелы районов.
- Укрзализныця сообщила о том, что все поезда курсируют по графику.
- В Луганской области началась эвакуация местных жителей.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил о введении военного положения по всей Украине.
Ранее мы писали, что на прошлой неделе депутаты проголосовали за то, чтобы принять отчет изучавшей временной следственной комиссии (ВСК) деятельность "Укрзализныци" с 2015 по 2020 год. Мы изучили этот документ.
Также мы сообщали, что глава правления акционерного общества "Укрзализныця" Александр Камышин более 3 месяцев работает без контракта и не получает зарплаты.