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Подальше от опасности? Как будут курсировать поезда "Укрзализныци"

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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24 февраля, 08:42
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Что будет с транспортом в Украине
Что будет с транспортом в Украине / Фото: Укрзализныця, Коллаж: Сегодня

Все поезда в и из столицы, а также поезда западного направления курсируют по графику, без каких-либо изменений.

Об этом сообщает прессслужба "Укрзализныци".

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Поезда восточного направления продолжают движение на безопасной скорости, при этом возможны замедления и остановки из соображений безопасности у станций, оборудованных укрытиями.

Изменения в движении поездов 24 февраля

№10 Киев – Мариуполь следует с уменьшенной скоростью на Волновахе, №11 Киев – Новоалексеевка, №86/88 Львов, Ковель – Новоалексеевка следуют ст. Федоровка

№44 Ивано-Франковск — Киев остановлен по ст. Ирша

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№112 Киев — Авдеевка остановлен по ст. Покровск.

Что с поездами из и в столицу?

Все остальные поезда в и из столицы, а также поезда западного направления курсируют и продолжат отправляться по графику.

Поезда восточного направления продолжают движение на безопасной скорости, при этом возможны замедления и остановки из соображений безопасности у станций, оборудованных укрытиями.

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Что произошло утром 24 февраля

  • Советник министра МВД Антон Геращенко рассказал, где в Украине фиксируют взрывы после громкого заявления президента РФ Владимира Путина по поводу начала спецоперации в Украине. Геращенко отметил, что в Украине были ракетные удары по центрам военного управления, аэродромам, военным складам в Киеве, Харькове и Днепре. Идут артиллерийские обстрелы границы.
  • В городе Нежин Черниговской области был обстрелян командно-диспетчерский пункт ГСЧС. В результате обстрела ранены трое спасателей.
  • В Черкасской области объявлена эвакуация. Речь идет об Уманском районе.
  • Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что продолжается обстрел объектов военной инфраструктуры.
  • В Киеве звучат сирены гражданской обороны, утром были слышны обстрелы районов.
  • Укрзализныця сообщила о том, что все поезда курсируют по графику.
  • В Луганской области началась эвакуация местных жителей.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил о введении военного положения по всей Украине.

Ранее мы писали, что на прошлой неделе депутаты проголосовали за то, чтобы принять отчет изучавшей временной следственной комиссии (ВСК) деятельность "Укрзализныци" с 2015 по 2020 год. Мы изучили этот документ.

Также мы сообщали, что глава правления акционерного общества "Укрзализныця" Александр Камышин более 3 месяцев работает без контракта и не получает зарплаты.

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