Подалі від небезпеки? Як курсуватимуть поїзди "Укрзалізниці"

Розповідаємо, що буде з залізничним транспортом України

Що буде з транспортом в Україні / Фото: Укрзалызниця, Колаж: Сьогодні

Всі поїзди до та зі столиці, а також поїзди західного напрямку курсують за графіком, без будь-яких змін.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

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Поїзди східного напрямку продовжують рух на безпечній швидкості, при цьому можливі сповільнення та зупинки з міркувань безпеки біля станцій, що обладнані укриттями.

Зміни у русі поїздів 24 лютого

№10 Київ – Маріуполь слідує зі зменшеною швидкістю на Волноваху, №11 Київ — Новоолексіївка, №86/88 Львів, Ковель — Новоолексіївка слідують до ст. Федорівка

№44 Івано-Франківськ — Київ зупинено по ст. Ірша

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№112 Київ — Авдіївка зупинено по ст. Покровськ.

Що з поїздами з та до столиці?

Всі решта поїздів до та зі столиці, а також поїзди західного напрямку курсують і продовжать відправлятися за графіком.

Поїзди східного напрямку продовжують рух на безпечній швидкості, при цьому можливі сповільнення та зупинки з міркувань безпеки біля станцій, що обладнані укриттями.

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Що сталося вранці 24 лютого

Радник міністра МВС Антон Геращенко розповів, де в Україні фіксують вибухи після гучної заяви президента РФ Володимира Путіна щодо початку спецоперації в Україні. Геращенко зазначив, що в Україні були ракетні удари по центрах військового управління, аеродромів, військових складів у Києві, Харкові та Дніпрі. Йдуть артилерійські обстріли кордону.

У місті Ніжин Чернігівської області обстріляли командно-диспетчерський пункт ДСНС. Внаслідок обстрілу поранено трьох рятувальників.

У Черкаській області оголошено евакуацію. Йдеться про Уманський район.

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що триває обстріл об'єктів військової інфраструктури.

У Києві звучать сирени цивільної оборони, вранці було чути обстріл районів.

Укрзалізниця повідомила про те, що всі потяги курсують за графіком.

На Луганщині розпочалася евакуація місцевих жителів.

Президент України Володимир Зеленський заявив про запровадження воєнного стану по всій Україні.

Раніше ми писали, що минулого тижня депутати проголосували за те, щоб ухвалити звіт тимчасової слідчої комісії (ТСК), яка вивчала діяльність "Укрзалізниці" з 2015 до 2020 року.

Також ми повідомляли, голова правління акціонерного товариства "Укрзалізниця" Олександр Камишин понад 3 місяці працює без контракту і не отримує зарплати.