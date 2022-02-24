Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 Призов резервістів ⛔ Визнання "ЛДНР" Росією 🚨 Режим НС 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини транспорту

Подалі від небезпеки? Як курсуватимуть поїзди "Укрзалізниці"

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
24 лютого, 08:42
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, що буде з залізничним транспортом України
Що буде з транспортом в Україні
Що буде з транспортом в Україні / Фото: Укрзалызниця, Колаж: Сьогодні

Всі поїзди до та зі столиці, а також поїзди західного напрямку курсують за графіком, без будь-яких змін.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Реклама

Поїзди східного напрямку продовжують рух на безпечній швидкості, при цьому можливі сповільнення та зупинки з міркувань безпеки біля станцій, що обладнані укриттями.

Зміни у русі поїздів 24 лютого

№10 Київ – Маріуполь слідує зі зменшеною швидкістю на Волноваху, №11 Київ — Новоолексіївка, №86/88 Львів, Ковель — Новоолексіївка слідують до ст. Федорівка

№44 Івано-Франківськ — Київ зупинено по ст. Ірша

Реклама

№112 Київ — Авдіївка зупинено по ст. Покровськ.

Що з поїздами з та до столиці?

Всі решта поїздів до та зі столиці, а також поїзди західного напрямку курсують і продовжать відправлятися за графіком.

Поїзди східного напрямку продовжують рух на безпечній швидкості, при цьому можливі сповільнення та зупинки з міркувань безпеки біля станцій, що обладнані укриттями.

Реклама

Що сталося вранці 24 лютого

  • Радник міністра МВС Антон Геращенко розповів, де в Україні фіксують вибухи після гучної заяви президента РФ Володимира Путіна щодо початку спецоперації в Україні. Геращенко зазначив, що в Україні були ракетні удари по центрах військового управління, аеродромів, військових складів у Києві, Харкові та Дніпрі. Йдуть артилерійські обстріли кордону.
  • У місті Ніжин Чернігівської області обстріляли командно-диспетчерський пункт ДСНС. Внаслідок обстрілу поранено трьох рятувальників.
  • У Черкаській області оголошено евакуацію. Йдеться про Уманський район.
  • Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що триває обстріл об'єктів військової інфраструктури.
  • У Києві звучать сирени цивільної оборони, вранці було чути обстріл районів.
  • Укрзалізниця повідомила про те, що всі потяги курсують за графіком.
  • На Луганщині розпочалася евакуація місцевих жителів.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив про запровадження воєнного стану по всій Україні.

Раніше ми писали, що минулого тижня депутати проголосували за те, щоб ухвалити звіт тимчасової слідчої комісії (ТСК), яка вивчала діяльність "Укрзалізниці" з 2015 до 2020 року.

Також ми повідомляли, голова правління акціонерного товариства "Укрзалізниця" Олександр Камишин понад 3 місяці працює без контракту і не отримує зарплати.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва Що буде з пенсіями українців в ОРДЛО після визнання Росією "ЛДНР" Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич Подалі від небезпеки? Як курсуватимуть поїзди "Укрзалізниці" Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Андрій Галицький Економіка під ударом? У чому ризики для України через режим надзвичайного стану Андрій Галицький · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Тарифи на газ
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Автор
Андрій Гаценко

Андрій Гаценко

Провідний редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Крипторинок
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Ньюзмейкер
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
В кулуарах Влади
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

34822.76

Dogecoin (DOGE)

0.11

Ethereum (ETH)

2339.81

Litecoin (LTC)

95.51

Ripple (XRP)

0.64

Купити криптовалюту
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Російський рубль (₽)

0.3645

Євро (€)

33.17

БІЗНЕС АУТ?
Податкова порка продовжується
Відчуй себе у шкірі бізнесмена
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
Долар VS гривня
В якій валюті зберігають гроші українці
Заглянь під матрац
ТОП-вакансії 2021
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще був високий попит?
Опитування
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Вибір українців
Лідери авторинку 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сьогодні
Тетяна Яблонська. 105 років тому цього дня народилася українська художниця, яка жила за трьох соціальних укладів – царизму, соціалізму та в незалежній Україні…
Історія дня - за хвилину

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Комуналка
Скільки платитимемо за газ?
Дізнатися!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти