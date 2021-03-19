Опасно приземляться. Почему до сих пор не заработал аэропорт в Черкассах (видео)

Черкасский аэропорт уже 20 лет без полетов. Еще летом в 2018 году начали ремонтировать взлетную полосу. Должны были закончить за восемь месяцев, но работы продолжаются до сих пор.

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Новости "Сегодня" первыми побывали на аэродроме. Почему он все еще не заработал, выясняла корреспондент Ольга Косенко.

Длина взлетной полосы – два с половиной километра. Покрытие на ней полностью изменили. А вот разметку до сих пор не нанесли. Между тем, новый асфальт уже покрывается трещинами, хотя еще не садился ни один самолет.

Видео: Сегодня

И как объясняет новостям "Сегодня" главный инженер аэропорта – на такую ​​полосу вообще опасно приземляться.

"Понимаем, что авиакомпании не летают на кукурузник, не летают на малых самолетах. Вес воздушного судна – под 80 тонн, и с такими вот повреждениями будут очень большие ограничения в использовании данной полосы", – говорит главный инженер Черкасского аэропорта Иван Хоптин.

То есть большие пассажирские Boing на черкасский аэродром не полетят. Это доказало расследование Антикоррупционного бюро, которое подозревало бывших должностных лиц Черкасской обладминистрации в растрате бюджетных миллионов. И множество экспертиз показали, что качество покрытия соответствует проектно-сметной документации.

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Сейчас дело о ремонте аэродрома расследует Нацполиция. Определяют виновного в том, почему за 130 млн гривен получилась полоса, которая выдержит не каждый самолет.

"Аэропорт нужно вводить в эксплуатацию и сертифицировать для того, чтобы он действовал вообще: для малой авиации, для частных самолетов, для АТРов, для Мембраров – это самолеты там 40, 50, 60 пассажиров", – говорит председатель Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко.

В обладминистрации не теряют надежды на то, что взлетная полоса прочнее, чем показало расследование НАБУ. Будут искать деньги для собственной экспертизы, чтобы определить, сможет ли черкасский аэропорт принимать Boing. Еще полтора миллиона гривен нужно на разметку взлетно-посадочной полосы. Только тогда аэропорт получит сертификацию и ему вернут диспетчерскую службу, которую закрыли на днях.

К слову, в этом году на модернизацию аэропортов в бюджете почти два с половиной миллиарда гривен. Более половины этой суммы – на строительство взлетной полосы в аэропорту Днепра. Остальные на аэродромы в Ровно, Херсоне и Виннице.

Также вместе со Словакией Украина отремонтирует аэропорт в Ужгороде. А в следующем году чиновники обещают взяться за аэропорта в Черновцах, Сумах, Полтаве и Черкассах. А еще через год – на очереди Измаил, Житомир и Мариуполь.

Видео: Сегодня

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