Небезпечно приземлятися. Чому досі не запрацював аеропорт в Черкасах (відео)

Черкаський аеропорт вже 20 років без польотів. Ще влітку 2018 року почали ремонтувати злітну смугу. Повинні були закінчити за вісім місяців, але роботи тривають досі.

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Новини "Сьогодні" першими побували на аеродромі. Чому він все ще не запрацював, з'ясовувала кореспондент Ольга Косенко.

Довжина злітної смуги – два з половиною кілометри. Покриття на ній повністю змінили. А от розмітки й досі не нанесли. Тим часом, новісінький асфальт вже вкривається тріщинами, хоча ще не сідав жоден літак.

Відео: Сьогодні

І як пояснює новинам "Сьогодні" головний інженер аеропорту – на таку смугу взагалі небезпечно приземлятися.

"Розуміємо, що авіакомпанії не літають на кукурузниках, не літають на малих літаках. Вага повітряного судна – під 80 тонн, і з такими ось пошкодженнями будуть дуже великі обмеження у використанні даної полоси", – каже головний інженер Черкаського аеропорту Іван Хоптин.

Тобто великі пасажирські Боїнги на черкаський аеродром не полетять. Це довело розслідування Антикорупційного бюро, яке підозрювало колишніх посадовців Черкаської обладміністрації у розтраті бюджетних мільйонів. Та купа експертиз засвідчили, що якість покриття відповідає проєктно-кошторисній документації.

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Нині справу про ремонт аеродрому розслідує Нацполіція. Визначають винного в тому, чому за 130 мільйонів гривень вийшла смуга, яка витримає не кожен літак.

"Аеропорт потрібно вводити в експлуатацію і сертифікувати для того, аби він діяв взагалі: для малої авіації, для приватних літаків, для АТРів, для Мембрарів – це літаки там 40, 50, 60 пасажирів", – каже голова Черкаської облдержадміністрації Олександр Скічко.

В обладміністрації не втрачають надії на те, що злітна смуга міцніша, ніж довело розслідування НАБУ. Шукатимуть гроші для власної експертизи, аби визначити, чи зможе черкаське летовище приймати Boing. Ще півтора мільйона гривень потрібно на розмітку злітної смуги. Лише тоді аеропорт отримає сертифікацію та йому повернуть диспетчерську службу, яку закрили днями.

До речі, цьогоріч на модернізацію летовищ в бюджеті є майже два з половиною мільярди гривень. Більше половини цієї суми – на будівництво злітної смуги в аеропорту Дніпра. Решту на летовища в Рівному, Херсоні та Вінниці.

Також разом зі Словаччиною Україна відремонтує аеропорт в Ужгороді. А наступного року урядники обіцяють взятися за летовища у Чернівцях, Сумах, Полтаві та Черкасах. А ще рік – на черзі Ізмаїл, Житомир та Маріуполь.

Відео: Сьогодні

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