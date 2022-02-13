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Небо закроют? Почему авиакомпании отменяют рейсы над Украиной

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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13 февраля, 14:17
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Пока большинство авиакомпаний продолжают совершать рейсы
О закрытии воздушного пространства решения не было
О закрытии воздушного пространства решения не было / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, Пресс-служба SkyUp Airlines

Небо над Украиной открыто, о закрытии воздушного пространства власть не принимала никаких решений.

Об этом заявил Кирилл Тимошенко, заместитель руководителя Офиса президента Украины в Facebook.

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По его словам, EASA (Европейское агентство авиационной безопасности) также не давало рекомендаций ограничить полеты в воздушном пространстве Украины.

"Пользуемся фактами, а не предположениями, — большинство авиакомпаний продолжают деятельность без ограничений", – написал Тимошенко.

Что происходит тогда?

Кирилл Тимошенко говорит, что у некоторых авиакомпаний есть сложности из-за рынков страхования.

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Чтобы пассажиры не испытали связанные с этим неудобства, сегодня, 13 февраля, в Мининфраструктуры провели рабочее совещание с участием руководства Офиса президента Украины, Государственной авиационной службы Украины, ГП "Украэрорух", ГП МА "Борисполь" и украинских авиакомпаний по ситуации на рынке авиаперевозок.

В итоге решили: Украина готова поддержать авиаперевозчиков, в ближайшее время будут инициированы необходимые правительственные решения. Также продолжат работу с международными партнерами.

Отмена рейса SkyUp

Утром 13 февраля самолет Фуншал-Киев приземлился в Кишиневе, пассажиры остаются там на неопределенное время.

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Однако сотрудники аэропорта не дали никаких официальных комментариев относительно информации о том, что приземление самолета произошло якобы из-за возможного быстрого прекращения страхового покрытия воздушных судов в Украине и над Украиной.

Единственное, что удалось узнать, это то, что владелец самолета, взятого в лизинг, запретил компании посещать на нем воздушное пространство Украины.

Раньше мы проверили слухи, действительно ли в "Борисполе" переносят рейсы из-за угрозы вторжения России.

Также мы сообщали, какие три авиакомпании уже запретили ночевать своим самолетам в Киеве из-за угрозы войны.

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