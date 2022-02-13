Небо закриють? Чому авіакомпанії скасовують рейси над Україною

Поки більшість авіакомпаній продовжують здійснювати рейси

Про закриття повітряного простору рішення не було / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, Пресс-служба SkyUp Airlines

Небо над Україною відкрите, про закриття повітряного простору влада не ухвалювала жодних рішень.

Про це заявив Кирило Тимошенко, заступник керівника Офісу президента України у Facebook.

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За його словами, EASA (Європейська агенція авіаційної безпеки) також не надавала рекомендацій обмежити польоти в повітряному просторі Україні.

"Користуємось фактами, а не припущеннями, — більшість авіакомпаній продовжують діяльність без жодних обмежень", — написав Тимошенко.

Що відбувається тоді?

Кирило Тимошенко каже, що деякі авіакомпанії мають складнощі через ринки страхування.

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Щоб пасажири не відчули на собі пов’язані з цим незручності, сьогодні, 13 лютого, у Мінінфраструктури провели робочу нараду за участі керівництва Офісу президента України, Державної авіаційної служби України, ДП "Украерорух", ДП МА "Бориспіль" та українських авіакомпаній щодо ситуації на ринку авіаперевезень.

У підсумку вирішили: Україна готова підтримати авіаперевізників, найближчим часом будуть ініційовані необхідні урядові рішення. Також продовжать роботу з міжнародними партнерами.

Скасування рейсу SkyUp

Зранку 13 лютого літак Фуншал-Київ приземлився у Кишиневі, пасажири залишаються там на невизначений час.

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Однак співробітники аеропорту не дали жодних офіційних коментарів щодо інформації про те, що приземлення літака сталося нібито через можливе швидке припинення страхового покриття повітряних суден в Україні та над Україною.

Єдине, що вдалося дізнатися, це те, що власник літака, який був взятий в лізинг, заборонив компанії відвідувати на ньому повітряний простір України.

Раніше ми перевірили чутки, чи дійсно у "Борисполі" переносять рейси через загрозу вторгнення Росії.

Також ми повідомляли, які три авіакомпанії вже заборонили ночувати своїм літакам у Києві через загрозу війни.