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Миллиардные убытки и девальвация гривны: к чему приводит коррупция в "Укрзализныце"

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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22 февраля, 16:45
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В отчете следственной комиссии, который проверял деятельность железнодорожной государственной компании, говорится о планомерном разрушении стратегического предприятия
Рассказываем, почему реформы УЗ пока что проваливаются
Рассказываем, почему реформы УЗ пока что проваливаются / Фото: Getty Images, УНИАН

На прошлой неделе депутаты проголосовали за то, чтобы принять отчет временной следственной комиссии (ВСК), которая изучала деятельность "Укрзализныци" с 2015 по 2020 годы.

"Сегодня" разбирались, что содержит в себе документ объемом почти в 200 страниц и какие нарушения в деятельности государственного монополиста обнаружили народные избранники.

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Перевозки сокращаются

Когда речь заходит о хозяйственной деятельности монополиста железных дорог страны, то часто звучит тезис – пассажирские перевозки приносят "УЗ" убытки, а вся прибыль формируется от грузоперевозок. Казалось бы, если это так, то эту категорию нужно развивать. Но происходит все с точностью до наоборот.

Как говорится в отчете ВСК, в последние годы наблюдалось ежегодное сокращение грузооборота в среднем на 2,5%. При этом в 2020 году этот показатель сократился уже на 4,9%, а за первый квартал 2021 года – на 6,8%.

"Такое резкое падение основного показателя для АО "УЗ" является критическим, и при сохранении сложившейся ситуации компания не будет способна самостоятельно обеспечить не только устойчивое функционирование, но и воспроизводство основных средств производства, – говорится в отчете. – Уже сейчас наблюдается лишь частичное удовлетворение потребностей экономики в железнодорожных грузоперевозках".

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Показательно, что падает объем перевозок по железной дороге продукции таких традиционно экспортно-ориентированных отраслей, как сельхозпроизводство и железная руда. Согласно данных госстата, за прошлый год несмотря на рекордный урожай, зерновых поездами перевезли меньше на 2,3%, а падение транспортировки железной и марганцевой руды снизилось на 4,3%.

Фактически, таким образом "УЗ" "тормозила" перевозку продукции украинского экспорта, что в свою очередь задерживало поступления валюты в страну, вело к снижению ВВП и, в конечном итоге, способствовало девальвации национальной валюты.

При этом автомобильные перевозки, наоборот растут. В период с 2015 по 2019 годы грузооборот автомобильного транспорта вырос почти в полтора раза – на 42%. А за прошлый год общий объем автоперевозок вырос на 16,2%. Это приводит к тому, что растет нагрузка на автодороги, а также ухудшается экологическая ситуация из-за увеличения выброса CO2.

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Отказывается от услуг "УЗ" не только отечественный бизнес, но и иностранные партнеры.

Транзитные перевозки сократились по сравнению с 2015 годом почти в два раза, – говорится в отчете ВСК. – Это происходит на фоне того, что объемы торговли Европы со странами Восточно-Азиатского региона стремительно увеличились. Фактически Украина потеряла свой транзитный потенциал.

Миллиардные убытки

Согласно отчету ВСК, в деятельности УЗ были намерено заложены убытки, на которых кто-то неплохо заработал.

За последние пять лет из-за бездействия председателей правления и наблюдательного совета УЗ, бесконтрольности министров инфраструктуры, в том числе и ныне действующих, АО "УЗ" недополучило более 17 млрд грн доходов, – говорится в выводах отчета ВСК.

Эти средства были получены разного рода посредниками и создали среду для массовой коррупции, которая процветает и сейчас.

"Мы выявили все признаки планомерного разрушения стратегического предприятия за последние шесть лет, – констатирует глава комиссии депутат Юлия Гришина. – Выводы отчета нашей ВСК один за другим подтверждают другие контролирующие органы".

По ее словам, по состоянию на 20 января в работе у детективов Национального антикоррупционного бюро находилось 44 уголовных производства по УЗ, четыре уголовных производства, где досудебное расследование уже завершено и материалы были представлены стороне защиты перед их направлением в суд.

Только за прошлый год детективы НАБУ открыли 22 новых уголовных производства по признакам коррупции в "Укрзализныце".

"Говорить о выходе компании из кризиса преждевременно, – говорит Юлия Гришина. – УЗ до сих пор сопровождают громкие коррупционные скандалы. В последние месяцы мы регулярно наблюдаем его в секторе пассажирских перевозок".

По ее мнению, железная дорога до сих пор является сдерживающим фактором развития всей экономики страны.

Кто тормозит реформы

О том, что для борьбы с коррупцией в "УЗ" нужно провести реформу предприятия, не один год говорят, как политики, так и эксперты. Суть ее заключается в том, чтобы разделить предприятие на четыре отдельных юрлица – грузовые и пассажирские перевозки, а также отдельно будут выделены производственная и инфраструктурная составляющая монополиста.

Идея реформы в том, что, если каждое подразделение будет вести отдельную хозяйственную деятельность, то и покрывать убытки за счет перекрестного субсидирования станет сложнее.

Но, видимо, руководство "УЗ" и близких к ней политиков, нынешнее положение вещей устраивает. Депутаты говорят о том, что все реформы пока что проваливаются.

"К сожалению, все реформы железнодорожного транспорта и выполнение нашего Соглашения об ассоциации с ЕС поставлены на паузу, – резюмирует Юлия Гришина. – Наша комиссия не только выявила многочисленные проблемы, но и подготовила объемный раздел рекомендаций по развитию УЗ. Есть дорожная карта для улучшения грузовых и пассажирских перевозок, для развития инфраструктуры. Отчет содержит все рекомендации по реализации реформ".

Напомним, что "Укрзализныцю" обвиняли в манипуляции с ценами на билеты при бронировании. Кроме того, эксперты критикуют назначение иностранцев в набсовете УЗ.

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