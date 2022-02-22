Мільярдні збитки та девальвація гривні: до чого призводить корупція в "Укрзалізниці"

У звіті слідчої комісії, який перевіряв діяльність залізничної державної компанії, йдеться про планомірне руйнування стратегічного підприємства

Розповідаємо, чому реформи УЗ поки що провалюються / Фото: Getty Images, уніан

Минулого тижня депутати проголосували за те, щоб ухвалити звіт тимчасової слідчої комісії (ТСК), яка вивчала діяльність "Укрзалізниці" з 2015 до 2020 року.

"Сьогодні" розбиралися, що містить у собі документ обсягом майже 200 сторінок і які порушення у діяльності державного монополіста виявили народні обранці.

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Перевезення скорочуються

Коли йдеться про господарську діяльність монополіста залізниць країни, то часто звучить теза – пасажирські перевезення завдають "УЗ" збитків, а весь прибуток формується від вантажоперевезень. Здавалося б, якщо це так, то цю категорію треба розвивати. Але відбувається все з точністю навпаки.

Як йдеться у звіті ТСК, останні роки спостерігалося щорічне скорочення вантажообігу в середньому на 2,5%. При цьому 2020 року цей показник скоротився вже на 4,9%, а за перший квартал 2021 року – на 6,8%.

"Таке різке падіння основного показника для АТ "УЗ" є критичним, і при збереженні ситуації, що склалася, компанія не буде здатна самостійно забезпечити не тільки стійке функціонування, а й відтворення основних засобів виробництва, – йдеться у звіті. – Вже зараз спостерігається лише часткове задоволення потреб економіки у залізничних вантажоперевезеннях".

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Показово, що падає обсяг перевезень залізницею продукції таких традиційно експортно-орієнтованих галузей, як сільгоспвиробництво та залізна руда. За даними держстату, за минулий рік, незважаючи на рекордний урожай, зерновими поїздами перевезли менше на 2,3%, а падіння транспортування залізної та марганцевої руди знизилося на 4,3%.

Фактично, таким чином "УЗ" "гальмувала" перевезення продукції українського експорту, що у свою чергу затримувало надходження валюти в країну, вело до зниження ВВП і, зрештою, сприяло девальвації національної валюти.

При цьому автомобільні перевезення, навпаки, зростають. У період з 2015 по 2019 роки вантажообіг автомобільного транспорту зріс майже у півтора рази – на 42%. А за минулий рік загальний обсяг автоперевезень становив 16,2%. Це призводить до того, що зростає навантаження на автодороги, а також погіршується екологічна ситуація через збільшення викиду CO2.

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Відмовляється від послуг "УЗ" не лише вітчизняний бізнес, а й іноземні партнери.

Транзитні перевезення скоротилися порівняно з 2015 роком майже вдвічі, – йдеться у звіті ТСК. – Це відбувається на тлі того, що обсяги торгівлі Європи із країнами Східно-Азіатського регіону стрімко збільшились. Фактично, Україна втратила свій транзитний потенціал.

Мільярдні збитки

Згідно зі звітом ТСК, у діяльності УЗ були намір закладені збитки, на яких хтось непогано заробив.

За останні п'ять років через бездіяльність голів правління та наглядової ради УЗ, безконтрольності міністрів інфраструктури, у тому числі й нині діючих, АТ "УЗ" недоотримало понад 17 млрд грн доходів, – йдеться у висновках звіту ТСК.

Ці кошти були отримані різними посередниками і створили середовище для масової корупції, яка процвітає і зараз.

"Ми виявили всі ознаки планомірної руйнації стратегічного підприємства за останні шість років, – констатує голова комісії депутат Юлія Гришина. – Висновки звіту нашої ТСК один за одним підтверджують інші контролюючі органи".

За її словами, станом на 20 січня у роботі у детективів Національного антикорупційного бюро перебувало 44 кримінальні провадження з УЗ, чотири кримінальні провадження, де досудове розслідування вже завершено і матеріали були представлені стороні захисту перед їх направленням до суду.

Лише за минулий рік детективи НАБУ відкрили 22 нові кримінальні провадження за ознаками корупції в "Укрзалізниці".

"Говорити про вихід компанії з кризи передчасно, – каже Юлія Гришина. – УЗ досі супроводжують гучні корупційні скандали. В останні місяці ми регулярно спостерігаємо його у секторі пасажирських перевезень".

На її думку, залізниця досі є стримуючим чинником розвитку економіки країни.

Хто гальмує реформи

Про те, що для боротьби з корупцією в УЗ потрібно провести реформу підприємства, не один рік говорять як політики, так і експерти. Суть її полягає в тому, щоб розділити підприємство на чотири окремі юрособи – вантажні та пасажирські перевезення, а також окремо буде виділено виробничу та інфраструктурну складову монополіста.

Ідея реформи в тому, що якщо кожен підрозділ вестиме окрему господарську діяльність, то й покриватиме збитки за рахунок перехресного субсидування стане складніше.

Але, мабуть, керівництво "УЗ" та близьких до неї політиків, нинішній стан речей влаштовує. Депутати кажуть, що всі реформи поки що провалюються.

"На жаль, всі реформи залізничного транспорту та виконання нашої Угоди про асоціацію з ЄС поставлені на паузу, – резюмує Юлія Гришина. – Наша комісія не лише виявила численні проблеми, а й підготувала об'ємний розділ рекомендацій щодо розвитку УЗ. Є дорожня карта для покращення вантажних та пасажирських перевезень, для розвитку інфраструктури. Звіт містить усі рекомендації щодо реалізації реформ".

Нагадаємо, що "Укрзалізницю" звинувачували у маніпуляції з цінами на квитки при бронюванні. Крім того, експерти критикують призначення іноземців у наглядовій раді УЗ.