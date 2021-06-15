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МАУ закрыла подразделение в Москве: авиакомпания назвала причину

15 июня 2021 18:24

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

"Международные авиалинии Украины" отказались поддерживать работу своего представительства в стране-агрессоре – политика тут ни причем

Главный авиаперевозчик Украины отказался от представительства в РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

Главный авиаперевозчик Украины отказался от представительства в РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

На фоне реструктуризации расходов крупнейший национальный авиаперевозчик "Международные авиалинии Украины" продолжает закрывать свои представительства за границей.

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Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно данным в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, МАУ прекращает деятельность своего российского подразделения, которое находилось в Москве.

Причина – сокращение штата и снижение затрат на представительства.

Это уже не первое закрытое представительство авиакомпании – в этом же месяце было решено прекратить работу и представительства в Китае.

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Кроме того, в сентябре 2020 года закрылись подразделения МАУ в Туркменистане, Узбекистане и Беларуси, а в октябре – в Швейцарии, Испании, Италии, Германии и Австрии.

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Напомним, на прошлой неделе Госавиаслужба Украины выдала и обновила права МАУ на полеты по семи маршрутам в Грецию. Авиаперевозчик сможет совершать чартеры из Одессы, Харькова и Львова в Салоники с частотой до двух раз в неделю.

А в мае авиакомпания анонсировала направления авиарейсов в два двух отдаленных уголка мира: Объединенные Арабские Эмираты и Узбекистан.

О чем еще говорят 15 июня в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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