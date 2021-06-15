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МАУ закрила підрозділ в Москві: авіакомпанія назвала причину

15 червня 2021 18:24

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

"Міжнародні авіалінії України" відмовилися підтримувати роботу свого представництва в країні-агресорі – політика тут ні до чого

Головний авіаперевізник України відмовився від представництва в РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

Головний авіаперевізник України відмовився від представництва в РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

На тлі реструктуризації витрат найбільший національний авіаперевізник "Міжнародні авіалінії України" продовжує закривати свої представництва за кордоном.

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Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з даними в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, МАУ припиняє діяльність свого російського підрозділу, який знаходився в Москві.

Причина – скорочення штату і зниження витрат на представництва.

Це вже не перше закрите представництво авіакомпаніі – цього самого місяця було вирішено припинити роботу і представництва в Китаї.

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Крім того, у вересні 2020 року закрилися підрозділи МАУ в Туркменістані, Узбекистані та Білорусі, а в жовтні – в Швейцарії, Іспанії, Італії, Німеччини та Австрії.

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Нагадаємо, минулого тижня Державіаслужба України видала і оновила права МАУ на польоти сімома маршрутами в Грецію. Авіаперевізник зможе здійснювати чартери з Одеси, Харкова та Львова в Салоніки з частотою до двох разів на тиждень.

А в травні авіакомпанія анонсувала напрямки авіарейсів в два двох віддалених куточка світу: Об'єднаних Арабських Еміратів і Узбекистану.

Про що ще говорять 15 червня Україна і світі, дивіться у відеосюжеті:

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