Контейнеровоз, который заблокировал Суэцкий канал, снова застрял: почти сразу его поставили в фарватер

За пол часа судно снова поставили в фарватер

Гигантский контейнеровоз MV Ever Given, который застрял в Суэцком канале и был частично спущен с мели, попытался развернуться и из-за сильного ветра снова встал почти поперек, но его почти сразу поставили в фарватер.

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Об этом сообщает Reuters.

По предварительной информации, сейчас его ведут к озерам, где и осмотрят судно.

Видео: Bloomberg Quicktake

Видео: Bloomberg Quicktake

Ожидается, что навигация по Суэцкому каналу возобновится не менее чем через два часа.

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Ради выгоды было принято решение не разгружать Ever Green, хотя ранее планировали таким образом упростить его движение.

Спасательная операция длилась почти неделю. Утром 29 марта стало известно, что судно удалось снять с мели, но вместе с тем навигация в Суэцком канале еще была не восстановлена.

Чтобы вытащить застрявший контейнеровоз Ever Given с мели, понадобились 10 буксиров. Кроме того, пришлось выкопать 27 тысяч кубометров песка на 18 метров в глубину

Из-за того, что судно застряло в мире выросли цены на нефть, а Сирия приняла временное решение ограничить поставки топлива из-за нехватки сырья.

Контейнеровоз Ever Give сел на мель в ночь на 24 марта. Из-за блокировки Суэцкого канала мировая торговля теряет ежедневно 9,6 млрд долларов.

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