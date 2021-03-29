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Контейнеровоз, который заблокировал Суэцкий канал, снова застрял: почти сразу его поставили в фарватер

29 марта, 16:10

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

За пол часа судно снова поставили в фарватер

Гигантский контейнеровоз MV Ever Given, который застрял в Суэцком канале и был частично спущен с мели, попытался развернуться и из-за сильного ветра снова встал почти поперек, но его почти сразу поставили в фарватер.

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Об этом сообщает Reuters.

По предварительной информации, сейчас его ведут к озерам, где и осмотрят судно.

Видео: Bloomberg Quicktake
Видео: Bloomberg Quicktake

Ожидается, что навигация по Суэцкому каналу возобновится не менее чем через два часа.

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Ради выгоды было принято решение не разгружать Ever Green, хотя ранее планировали таким образом упростить его движение.

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Спасательная операция длилась почти неделю. Утром 29 марта стало известно, что судно удалось снять с мели, но вместе с тем навигация в Суэцком канале еще была не восстановлена.

Чтобы вытащить застрявший контейнеровоз Ever Given с мели, понадобились 10 буксиров. Кроме того, пришлось выкопать 27 тысяч кубометров песка на 18 метров в глубину

Из-за того, что судно застряло в мире выросли цены на нефть, а Сирия приняла временное решение ограничить поставки топлива из-за нехватки сырья.

Контейнеровоз Ever Give сел на мель в ночь на 24 марта. Из-за блокировки Суэцкого канала мировая торговля теряет ежедневно 9,6 млрд долларов.

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