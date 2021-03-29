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Контейнеровоз, який заблокував Суецький канал, знову застряг: майже відразу його поставили в фарватер

29 березня, 16:10

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

За пів години судно знову поставили в фарватер

Гігантський контейнеровоз MV Ever Given, який застряг в Суецькому каналі і був частково спущений з мілини, спробував розвернутися і через сильний вітер знову встав майже поперек, але його майже відразу поставили в фарватер.

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Про це повідомляє Reuters.

За попередньою інформацією, зараз його ведуть до озер, де і оглянуть судно.

Очікується, що навігація по Суецькому каналу відновиться не менш ніж через дві години.

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Заради вигоди було ухвалено рішення не розвантажувати Ever Green, хоча раніше планували таким чином спростити його рух.

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Рятувальна операція тривала майже тиждень. Вранці 29 березня стало відомо, що судно вдалося зняти з мілини, але разом з тим навігація в Суецькому каналі ще була відновлена.

Щоб витягнути застряглий контейнеровоз Ever Given з мілини, знадобилися 10 буксирів. Крім того, довелося викопати 27 тисяч кубометрів піску на 18 метрів в глибину

Через те, що судно застрягло в світі виросли ціни на нафту, а Сирія прийняла тимчасове рішення обмежити поставки палива через брак сировини.

Контейнеровоз Ever Give сів на мілину в ніч на 24 березня. Через блокування Суецького каналу світова торгівля втрачає щодня 9,6 млрд доларів.

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контейнеровоз рятувальна операція суецький канал
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