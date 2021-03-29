Контейнеровоз, який заблокував Суецький канал, знову застряг: майже відразу його поставили в фарватер

За пів години судно знову поставили в фарватер

Гігантський контейнеровоз MV Ever Given, який застряг в Суецькому каналі і був частково спущений з мілини, спробував розвернутися і через сильний вітер знову встав майже поперек, але його майже відразу поставили в фарватер.

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Про це повідомляє Reuters.

За попередньою інформацією, зараз його ведуть до озер, де і оглянуть судно.

Очікується, що навігація по Суецькому каналу відновиться не менш ніж через дві години.

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Заради вигоди було ухвалено рішення не розвантажувати Ever Green, хоча раніше планували таким чином спростити його рух.

Рятувальна операція тривала майже тиждень. Вранці 29 березня стало відомо, що судно вдалося зняти з мілини, але разом з тим навігація в Суецькому каналі ще була відновлена.

Щоб витягнути застряглий контейнеровоз Ever Given з мілини, знадобилися 10 буксирів. Крім того, довелося викопати 27 тисяч кубометрів піску на 18 метрів в глибину

Через те, що судно застрягло в світі виросли ціни на нафту, а Сирія прийняла тимчасове рішення обмежити поставки палива через брак сировини.

Контейнеровоз Ever Give сів на мілину в ніч на 24 березня. Через блокування Суецького каналу світова торгівля втрачає щодня 9,6 млрд доларів.

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