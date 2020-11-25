Українська
$ 28,37
33,68
  1. Новости экономики
  2. Новости транспорта

Германия создает поезд на водороде: что известно об экологичной новинке

25 ноября, 17:49

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Siemens Mireo Plus H будет отличаться высоким КПД и сможет развивать скорость до 160 км/ч

Siemens Mireo Plus H

Siemens Mireo Plus H

В Германии технологический холдинг Siemens и государственный железнодорожный концерн Deutsche Bahn намерены создать работающий на водороде экологичный региональный поезд.

Реклама

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Поездам будет обеспечена инфраструктура – производство зеленого H2 путем электролиза и мобильная заправка, а в течение 2024 года вся эта техника будет испытана в реальных условиях.

Siemens Mireo Plus H станет водородным вариантом поезда нового поколения. А задачей проекта будет отработка механизма замены дизельных локомотивов, используемых в Германии на неэлектрифицированных железнодорожных участках и выбрасывающих в атмосферу значительные объемы CO2, на водородные поезда, выделяющие всего лишь водяной пар.

"В Германии водородные поезда будут использоваться в региональном сообщении, поскольку маршруты поездов дальнего следования полностью электрифицированы, – подчеркнул Эльмар Цайлер, возглавляющий в компании Siemens Mobility подразделение пригородных и региональных поездов. – В других странах это не всегда так, поэтому там такие поезда можно будет эксплуатировать и на дальних дистанциях".

Реклама

Читайте также: Авто на газу без выбросов: близится эра водородных автомобилей

Водородный поезд Siemens будет создан на платформе Mireo. Это – новое поколение электропоездов концерна, первые экземпляры были сданы в эксплуатацию летом 2020 года, они идут на смену модели Desiro.

В тренде
Бизнесу обещают деньги за карантин. Зеленский назвал суммы и объяснил, как получить

Справка "Сегодня". Mireo – новейший поезд, нацеленный на энергоэффективность и низкую стоимость жизненного цикла. Водородный вариант, который получит приставку Plus H, будет отличаться высоким КПД и сможет развивать скорость до 160 км/ч, а новая, инновационная технология обеспечит заправку всего за 15 минут – примерно столько же требуется и дизельному тепловозу. Дальность пробега Mireo Plus H составит 600 километров.

Справедливости ради заметим, что в Германии уже ездят поезда на водородных топливных элементах. Это – модель Coradia iLint производства французской компании Alstom. Два предсерийных поезда еще с сентября 2018 года начали регулярно возить пассажиров между городами Бремерфёрде, Куксхафен, Бремерхафен и Букстехуде в федеральной земле Нижняя Саксония на северо-западе ФРГ. Они развивают скорость в 140 км/ч и заправляются за 15 минут.

Нижняя Саксония заказала 14 серийных водородных поездов от Alstom, а федеральная земля Гессен заказала Alstom сразу 27 водородных поездов, которые планируется сдать в эксплуатацию к концу 2022 года.

Реклама

Ранее сайт "Сегодня" писал, как прошли испытания первого в мире самолета на водородном топливе Piper Malibu.

Также напомним, что корпорация Airbus компания решила не экономить на разработках, поэтому создала концепцию трех моделей самолетов с водородными двигателями.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Германия поезда электричка siemens водород водородные автомобили
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Страсти по
Страсти по "Антонову": за предприятие сцепились "Укроборонпром" и новое министерствоЭкономика
Крупнейшие европейские лоукостеры отменили рейсы из Украины: какие направления закрыты
Крупнейшие европейские лоукостеры отменили рейсы из Украины: какие направления закрытыУкраина
Таксисты убивают людей. В чем проблема с перевозками и как ее решают?
Таксисты убивают людей. В чем проблема с перевозками и как ее решают?Авто
Скандальная
Скандальная "стройка века" в Крыму отрезала от цивилизации тысячи людейУкраина
Крупный европейский лоукостер заявил о миллиардном убытке из-за пандемии
Крупный европейский лоукостер заявил о миллиардном убытке из-за пандемииТранспорт
Весь городской транспорт в Украине станет электрическим
Весь городской транспорт в Украине станет электрическимТранспорт

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять