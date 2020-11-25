Германия создает поезд на водороде: что известно об экологичной новинке

Siemens Mireo Plus H будет отличаться высоким КПД и сможет развивать скорость до 160 км/ч

Siemens Mireo Plus H

В Германии технологический холдинг Siemens и государственный железнодорожный концерн Deutsche Bahn намерены создать работающий на водороде экологичный региональный поезд.

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Об этом сообщает Deutsche Welle.

Поездам будет обеспечена инфраструктура – производство зеленого H 2 путем электролиза и мобильная заправка, а в течение 2024 года вся эта техника будет испытана в реальных условиях.

Siemens Mireo Plus H станет водородным вариантом поезда нового поколения. А задачей проекта будет отработка механизма замены дизельных локомотивов, используемых в Германии на неэлектрифицированных железнодорожных участках и выбрасывающих в атмосферу значительные объемы CO 2 , на водородные поезда, выделяющие всего лишь водяной пар.

"В Германии водородные поезда будут использоваться в региональном сообщении, поскольку маршруты поездов дальнего следования полностью электрифицированы, – подчеркнул Эльмар Цайлер, возглавляющий в компании Siemens Mobility подразделение пригородных и региональных поездов. – В других странах это не всегда так, поэтому там такие поезда можно будет эксплуатировать и на дальних дистанциях".

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Водородный поезд Siemens будет создан на платформе Mireo. Это – новое поколение электропоездов концерна, первые экземпляры были сданы в эксплуатацию летом 2020 года, они идут на смену модели Desiro.

Справка "Сегодня". Mireo – новейший поезд, нацеленный на энергоэффективность и низкую стоимость жизненного цикла. Водородный вариант, который получит приставку Plus H, будет отличаться высоким КПД и сможет развивать скорость до 160 км/ч, а новая, инновационная технология обеспечит заправку всего за 15 минут – примерно столько же требуется и дизельному тепловозу. Дальность пробега Mireo Plus H составит 600 километров.

Справедливости ради заметим, что в Германии уже ездят поезда на водородных топливных элементах. Это – модель Coradia iLint производства французской компании Alstom. Два предсерийных поезда еще с сентября 2018 года начали регулярно возить пассажиров между городами Бремерфёрде, Куксхафен, Бремерхафен и Букстехуде в федеральной земле Нижняя Саксония на северо-западе ФРГ. Они развивают скорость в 140 км/ч и заправляются за 15 минут.

Нижняя Саксония заказала 14 серийных водородных поездов от Alstom, а федеральная земля Гессен заказала Alstom сразу 27 водородных поездов, которые планируется сдать в эксплуатацию к концу 2022 года.

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Ранее сайт "Сегодня" писал, как прошли испытания первого в мире самолета на водородном топливе Piper Malibu.

Также напомним, что корпорация Airbus компания решила не экономить на разработках, поэтому создала концепцию трех моделей самолетов с водородными двигателями.

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