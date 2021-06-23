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Филиал "Укрзализныци" полгода тянул из бюджета по 1 млн гривен в месяц – СБУ

23 июня 2021 18:01

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Правоохранители рассказали о новой коррупционной схеме в государственной компании. В нарушениях замешан руководитель производственного подразделения

СБУ задержала посредника, который помогал с реализацией коррупционной схемы в УЗ

СБУ задержала посредника, который помогал с реализацией коррупционной схемы в УЗ / Фото: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила еще один коррупционный механизм в компании "Укрзализныця" (УЗ). Один из филиалов УЗ, который занимается добычей и продажей щебня, продавал его только "нужным" клиентам. Речь идет об убытках бюджета на 1 млн гривен ежемесячно на протяжении полугода, то есть в целом на 6 млн гривен.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Сотрудники СБУ установили, что организовал схему руководитель производственного подразделения филиала "Центр управления промышленностью" УЗ. Чиновник требовал взятки от бизнесменов из строительной отрасли, используя для этого посредника.

"Правоохранители задержали посредника в Киеве во время передачи очередной части неправомерной выгоды в размере 87 500 грн", - уточнили в СБУ.

Задержание посредника
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Задержание посредника / Фото: СБУ

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Напомним, ранее Служба безопасности разоблачила в "Укрзализныце" схему поставок несертифицированной продукции для ремонта интерьера вагонов на более 200 млн гривен. Оказалось, что приобретенная УЗ продукция не соответствует требованиям безопасности пассажирских перевозок.

Также в начале июня НАБУ провело обыски в больницах "Укрзализныци" в пяти городах. По мнению следствия, чиновники могли украсть миллионы гривен на договорах о ПЦР-тестировании.

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