Філія "Укрзалізниці" півроку тягнув з бюджету по 1 млн гривень на місяць – СБУ

Правоохоронці розповіли про нову корупційну схему в державній компанії. У порушеннях замішаний керівник виробничого підрозділу

СБУ затримала посередника, який допомагав з реалізацією корупційної схеми в УЗ / Фото: СБУ

Служба безпеки України (СБУ) викрила ще один корупційний механізм в компанії "Укрзалізниця" (УЗ). Один з філій УЗ, який займається видобутком і продажем щебеню, продавав його тільки "потрібним" клієнтам. Йдеться про збитки бюджету на 1 млн гривень щомісяця протягом півроку, тобто в цілому на 6 млн гривень.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Співробітники СБУ встановили, що організував схему керівник виробничого підрозділу філії "Центр управління промисловістю" УЗ. Чиновник вимагав хабара від бізнесменів з будівельної галузі, використовуючи для цього посередника.

"Правоохоронці затримали посередника в Києві під час передачі чергової частини неправомірної вигоди в розмірі 87 500 грн", – уточнили в СБУ.

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Нагадаємо, раніше Служба безпеки викрила в "Укрзалізниці" схему поставок несертифікованої продукції для ремонту інтер'єру вагонів на понад 200 млн гривень. Виявилося, що придбана УЗ продукція не відповідає вимогам безпеки пасажирських перевезень.

Також на початку червня НАБУ провело обшуки в лікарнях "Укрзалізниці" в п'яти містах. На думку слідства, чиновники могли вкрасти мільйони гривень на договорах про ПЛР-тестуванні.

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