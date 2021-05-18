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Новые авиарейсы в украинские города – куда добраться стало проще

18 мая, 10:27

Виталий Семченко Виталий Семченко

По словам чиновников, в правительстве также предпринимают другие шаги для развития внутреннего авиасообщения

/ Фото: Facebook

В рамках развития регионального авиационного сообщения по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" запускаются новые рейсы в украинские города. В частности, уже открылся рейс Киев – Ужгород.

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Об этом сообщил советник председателя Днепропетровской облгосадминистрации Юрий Голик на своей странице в Facebook.

По его словам, совсем скоро откроют еще одно направление.

"С 9 июня "Роза Ветров" начинает выполнять рейс из Киева в Кривой Рог. Три дня в неделю", – отметил чиновник.

С целью развития внутреннего авиасообщения в рамках "Большой стройки" Владимира Зеленского продолжается реконструкция аэропортов Ровно, Херсона, Ужгорода, Черновцов, Винницы, Житомира, Полтавы, Кривого Рога.

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Голик также добавил, что внутренние авиарейсы, как и новые современные дороги, сшивают страну. По его словам, в правительстве также принимают другие шаги для развития внутреннего авиасообщения.

"Есть инициатива Кабинета министров по отмене НДС на внутренних рейсах. А Верховная Рада проголосовала в первом чтении законопроект, облегчающий авиакомпаниям покупку самолетов для региональных авиарейсов", – написал он.

Как сообщалось ранее, в городе Лиман Донецкой области в рамках программы "Большая стройка" до конца 2021 года построят уникальный велоспортивный комплекс. Там смогут тренироваться и юные спортсмены, и национальная сборная

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