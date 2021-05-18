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Нові авіарейси до українських міст – куди дістатися стало простіше

18 травня, 10:27

Віталій Семченко Віталій Семченко

За словами чиновників, уряд також вживає інші кроки для розвитку внутрішнього авіасполучення

/ Фото: Facebook

У межах розвитку регіонального авіаційного сполучення за програмою Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" запускаються нові рейси до українських міст. Зокрема, уже запустився рейс Київ – Ужгород.

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Про це повідомив радник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Юрій Голік на своїй сторінці у Facebook.

"З 9 червня "Роза Вітрів" починає виконувати рейс з Києва до Кривого Рогу. Три дні на тиждень", – повідомив він.

З метою розвитку внутрішнього авіасполучення у межах "Великого будівництва" Володимира Зеленського триває реконструкція аеропортів Рівного, Херсона, Ужгорода, Чернівців, Вінниці, Житомира, Полтави та Кривого Рогу.

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Юрій Голик зазначив, що внутрішні авіарейси, як і нові сучасні дороги, зшивають країну. За його словами, в уряді також вживають інших заходів для розвитку внутрішнього авіасполучення.

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"Є ініціатива Кабінету міністрів щодо скасування ПДВ на внутрішніх рейсах. А Верховна Рада проголосувала у першому читанні законопроєкт, який полегшує авіакомпаніям придбання літаків для регіональних авіарейсів", – написав чиновник.

Як повідомлялося раніше, в місті Лиман Донецької області в межах програми "Велике будівництво" до кінця 2021 року побудують унікальний велоспортівний комплекс. Там зможуть тренуватися й юні спортсмени, й національна збірна.

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