Boeing разрешили вернуть в эксплуатацию скандальные авиалайнеры 737 Max: что произошло

Акции авиационной корпорации за день подорожали на 7,3%

Федеральное управление гражданской авиации США разрешило американской корпорации Boeing вернуть в эксплуатацию скандальные авиалайнеры Boeing 737 Max.

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Об этом говорится на сайте регулятора.

Приостановка полетов самолетов 737 Max стала самой длительной в американской истории. После того, как ФУГА вновь сертифицировало самолеты 737 Max, авиакомпании по всему миру смогут возобновить их использование.

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ФУГА потребовало от Boeing внесения изменений в программное обеспечение и оборудование самолетов 737 Max для решения проблемы, ставшей причиной двух аварий, а также устранения ряда других дефектов, выявленных в период проверки самолетов.

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Кроме того, регулятор требует, чтобы пилоты авиакомпаний, которые будут управлять этими самолетами, прошли дополнительную подготовку для внимательного изучения факторов, ставших причиной двух крушений.

В парке американских авиаперевозчиков всего 72 самолета 737 Max, авиакомпаний других стран мира – 315 штук. Еще порядка 450 самолетов были произведены Boeing, но не поставлены клиентам.

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На фоне решения ФУГА, акции Boeing прибавляют в цене 7,3% в ходе предварительных торгов в среду, 18 ноября.

Напомним, полеты Boeing-737 Mаx приостановили во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф.

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В марте 2019 года при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек.

В октябре 2018 года жертвами крушения Boeing 737 Max индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.

Также напомним, что после авиакатастрофы в Эфиопии рыночная капитализация компании Boeing упала на 26,6 млрд долларов – с 238,7 до 212,1 млрд.

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